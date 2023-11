In Pfronstetten-Geisingen brannte am Dienstag ein landwirtschaftliches Gebäude. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

In Pfronstetten-Geisingen (Kreis Reutlingen) wurde die Feuerwehr am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz auf ein landwirtschaftliches Anwesen in der Ortsmitte gerufen. Wie es zu dem Feuer kam, ist laut Polizei noch unklar. Das Gebäude, das als Stall und Heulager genutzt wird, stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Flammen. Rinder in Flammen verendet Bei dem Brand stürzten Teile des Stalles und des Heulagers ein. Menschen wurden dabei nicht verletzt, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf benachbarte Häuser übergreift und konnte ihn schließlich löschen. Allerdings verbrannten einige Rinder. Die genaue Zahl ist noch unbekannt. Weitere wurden verletzt. Die übrigen der rund 120 Tiere konnten den Flammen entkommen oder wurden von der Feuerwehr gerettet. Sie wurden in benachbarte Ställe verteilt. Manche Tiere konnten den Flammen entkommen - Wie viele Rinder bei dem Feuer verbrannten, ist unklar. Joachim Lenk Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden Wegen des Feuers kann der Stall derzeit nicht betreten werden. Laut Polizei ist er einsturzgefährdet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. Kripo ermittelt Um einen Überblick über den Brandherd zu haben und um Aufnahmen machen zu können, setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Wegen des Einsatzes musste die Hauptstraße L253 in Pfronstetten-Geisingen teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Huldstetten umgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.