Rund 200 Feuerwehrleute sind seit dem Morgen mit dem Löschen eines Großbrands in Deilingen-Delkhofen beschäftigt. Eine Person wurde verletzt. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Am Morgen hat es auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Unternehmens in Deilingen-Delkhofen (Kreis Tuttlingen) gebrannt. Laut Polizei sind 200 Feuerwehrleute seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Seit dem Vormittag ist das Feuer unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte sind nun mit Abschlöscharbeiten beschäftigt. Mit einem Bagger wird das Dach der Halle abgetragen.

Die Werkshalle und ein angrenzendes Firmengebäude standen bis etwa 8 Uhr in Flammen, so die Polizei. Das Feuer habe sich auch auf angrenzende Garagen ausgebreitet. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot in Deilingen-Delkhofen - darunter 200 Feuerwehrleute und mehrere DRK-Rettungskräfte.

Großbrand in Deilingen: eine Person verletzt

Laut Polizei habe eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Firmeninhaber habe den Brand am frühen Montagmorgen gemeldet. Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag.