Für Tobias Faißt ist die Gesellschaft geprägt durch die Menschen, die sie tagtäglich gestalten und mit Leben füllen. Dabei entstehen Geschichten, über die er gerne berichtet. Und die kleine Welt im Alltag ist mindestens so komplex wie die große. Diese Geschichten aufzuspüren, zu erzählen und den passenden Ausspielweg zu finden - egal ob online, Fernsehen oder Radio - bereitet dem multimedialer Reporter große Freude..

Vor dem SWR

Die Leidenschaft zum Sport hat Tobias Faißt in den Journalismus geführt. Über ein Praktikum bei SWR Sport kam er erstmals zum Südwestrundfunk. Nach seinem Sportpublizistik-Studium in Tübingen machte er noch ein crossmediales Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung mit Stationen in Aalen, Ulm, Sigmaringen und Ravensburg. Danach zog es Tobias Faißt wieder in die Landeshauptstadt zu Regio TV Stuttgart, wo er als Moderator und Reporter knapp zwei Jahre tätig war. Zu Beginn des Jahres 2024 kehrte er wieder nach Tübingen zurück, um im SWR Studio wieder multimedial arbeiten zu können.