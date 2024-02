per Mail teilen

Sozialleistungen von einer Viertelmillion Euro: So viel Geld soll ein Mann erhalten haben, indem er vortäuschte, im Rollstuhl zu sitzen. Vor Gericht steht aber nicht nur er.

Im Rollstuhl zur Sozialhilfe: Vor dem Landgericht Tübingen beginnt am Donnerstagmorgen ein Prozess wegen Bandenbetrugs in sieben Fällen. Angeklagt sind ein 59-jähriger Mann aus Nusplingen im Zollernalbkreis, ein Nagolder Ehepaar und ein Mann aus Brandenburg. Sie sollen Sozialleistungen von mehr als 230.000 Euro beantragt und erhalten haben.

Betrugsmasche mit Rollstuhl

Dafür habe der 59-jährige Nusplinger beim Landratsamt Calw vorgegeben, dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. So soll er an "Sozialleistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft" gekommen sein, sagt ein Sprecher des Landgerichts.

Die mutmaßliche Bande habe zwischen Februar 2018 und Dezember 2020 mehrere Anträge gestellt und somit das Landratsamt Calw um mehr als 200.000 Euro gebracht. Als Begründung hätten sie gefälschte Belege für Pflegeleistungen vorgelegt. Knapp 30.000 Euro soll der Hauptangeklagte aus Nusplingen durch weitere Betrügereien erhalten haben. Wie sich die mutmaßliche Bande kennengelernt hat, muss laut Staatsanwaltschaft in der Verhandlung genauer geklärt werden.