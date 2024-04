Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand in der Täfermühle in Aldingen (Kreis Tuttlingen) ausgerückt. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, vier weitere leicht.

Die 13 Bewohnerinnen und Bewohner der historischen Täfermühle sind am Dienstagmorgen teilweise jäh von einem Brand überrascht worden. Gegen 7:15 Uhr ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften zu dem Gebäude in Aldingen-Neuhaus ausgerückt. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei ist ihr Zustand kritisch. Zweiter Brand innerhalb von zwei Jahren Schon vor zwei Jahren hat die Täfermühle gebrannt. Damals war es ein Dachstuhlbrand. Diesmal ist das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Laut der Feuerwehr in einer Küche. Neben der lebensgefährlich verletzten Frau sollen sich vier weitere Bewohner Rauchgasvergiftungen zugezogen haben. Einen Zusammenhang mit dem Brand vor zwei Jahren sieht die Polizei derzeit nicht. Die Feuerwehr verweist gegenüber dem SWR darauf, dass damals ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Die genaue Brandursache ermittelt die Polizei aktuell. Der Sachschaden liegt bei 150.000 Euro. Das Gebäude ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar.