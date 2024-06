Die EM beginnt am Freitag. Spätestens ab dann schaut Deutschland gemeinsam Fußball. Wer die Spiele mit anderen zusammen gucken möchte, findet hier Orte für Public Viewing.

Fußball alleine gucken? Nein, Danke! Je voller, desto besser. So denken jedenfalls viele Menschen, die regelmäßig zum Public Viewing gehen. Zur Fußball-EM der Männer veranstalten viele Städte und Gemeinden eigene kleine Fan-Feste. Wo es die nicht gibt, besteht kein Grund zur Sorge. Kneipen, Sportvereine und Kirchen zeigen auch einige Spiele. Die Europameisterschaft beginnt am Freitag. Finale ist am 14. Juli.

Gemeinsam Fußball gucken: Public Viewing in der Region

Wegen der vielen verschiedenen Angebote ist die Liste nicht vollständig.

Das Billy Bob's ist eine der größten Kneipen in Reutlingen für Fußballfans. Laut eigenen Angaben zeigen die Betreiber alle Spiele der EM im Innen- und Außenbereich. In der Kaiserhalle laufen alle deutschen Spiele und alle Spiele ab 18 Uhr - sowohl in der Kneipe als auch im Biergarten. Die Nachtfabrik wirbt mit Stadionatmosphäre. Auch hier gibt es laut eigenen Angaben drinnen und draußen alle Spiele live.

Unter dem Motto "Metzingen zu Gast bei Freunden" lädt die evangelische Kirche ins Gemeindehaus der Friedenskirche ein. Dort zeigen sie die deutschen Spiele, die Halbfinals und das Finale. In Pfullingen veranstaltet der Jugendgemeinderat ein Public Viewing auf dem Marktplatz. Gezeigt werden die deutschen Spiele der Vorrunde.

Der Biergarten Neckarmüller will bei gutem Wetter alle Spiele live übertragen. Auch die Cafésportsbar Glashaus zeigt die wichtigsten Spiele. Dort gibt es sowohl drinnen als auch draußen Plätze. Der Irish Pub Saints & Scholars bringt alle Spiele auf Großbildleinwand - bis auf die, die auf Magenta TV laufen. Das Africa Bar & Restaurant überträgt alle deutschen Spiele im Innenhof auf einer Videowand. Das Kino Blaue Brücke zeigt alle Spiele umsonst und draußen. Zusätzlich werden alle Deutschlandspiele bei freiem Eintritt auch auf der großen Kino-Leinwand gezeigt.

In Entringen organisieren die SGM Altingen-Entringen und die evangelisch-methodistische Kirche ein Public Viewing in der Friedenskirche beim Entringer Bahnhof. Dort gibt's alle Deutschland-Spiele und ausgewählte andere Partien. In Gomaringen zeigt der CVJM die Deutschen Spiele. Der Eintritt ist bei beiden kostenlos.

In Freudenstadt organisiert die Stadt ein kostenloses Public Viewing auf dem Oberen Marktplatz. In der Vorrunde laufen die Spiele von Deutschland und Dänemark, in der Hauptrunde dann alle Spiele. Dänemark nimmt in Freudenstadt eine Sonderrolle ein, weil die dänische Nationalmannschaft dort ihr Quartier aufgeschlagen hat.

In Loßburg soll der Rathausplatz zur Fanmeile werden. Dort gibt's alle deutschen Spiele und das Finale zu sehen - mit Bewirtung und einzelnen Partys. In Horb am Neckar laufen alle Spiele der EM im Kö23. Extra zu diesem Anlass gibt es spezielle EM-Würste, sagte Gastronom Bernd Rausch dem SWR. Rund 180 Menschen finden dort Platz und können die Spiele auf einer Großbildleinwand und Fernsehern verfolgen.

In der Rottweiler Innenstadt zeigt die Bar PaLu die Deutschland-Spiele auf Großleinwand. Dazu kündigen die Betreiber an, bei jedem Tor der Deutschen Nationalmannschaft einen Schnaps aufs Haus auszugeben. Laut dem Gewerbe- und Handelsverein Rottweil gibt es darüber hinaus auch Übertragungen in der Act'Yves 2.0 Café Bar und in der Cafe Bar ZIZ. In Schramberg zeigt die Szene64 die Spiele mit deutscher Beteiligung. Der Eintritt kostet fünf Euro, reduziert drei.

In Pfullendorf gibt's für die ersten beiden Deutschlandspiele Public Viewing auf dem Marktplatz. Das dritte und letzte Vorrundenspiel wird dann am Stadtsee übertragen. Der Eintritt ist frei.

In Balingen überträgt die Stadt das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland auf der Plaza. Der Eintritt ist frei. In Burladingen organisiert der Förderverein Sport und Kultur ein Public Viewing. In der Stadthalle Burladingen werden Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen. Auch hier ist der Eintritt frei. Im Weiherstadion in Hechingen sollen bis zu 1.500 Menschen Platz für Public Viewing finden. Dort werden alle Deutschlandspiele gezeigt.

In Tuttlingen läuft in der Café Bar BOCA Fußball. In der S4 Club Lounge im Stadion des SC 04 Tuttlingen werden die Fußballspiele der EM ebenfalls übertragen. In Trossingen findet im Kesselhaus Public Viewing statt. Wegen des Wetters geht der Gastronom auf Nummer sicher und beschränkt sich auf den Innenraum. Dort ist Platz für rund 300 Menschen. Die können sich auf zwei Stockwerke verteilen. Die große Leinwand soll von beiden Stockwerken aus gut sichtbar sein.

Bei Donaueschingen veranstaltet der Öschberghof Public Viewing. Dort werden alle deutschen und spanischen Spiele bis zu den Achtelfinals übertragen, danach auch alle anderen.

In Niedereschach organisiert der SV Niedereschach zwei Events: Dort zeigen sie das erste und das dritte Vorrundenspiel der Deutschen Nationalmannschaft. Im Uhrenindustriemuseum in Villingen-Schwenningen läuft dagegen nur das Finale der EM.