per Mail teilen

Ein heftiges Gewitter mit starken Regenfällen sorgte am Nachmittag in Stühlingen für erhebliche Überschwemmungen. Die Bewohner eines Pflegeheims kamen im Kloster Stühlingen unter.

Der Grund für die Evakuierung des Pflegeheims in Stühlingen im Kreis Waldshut ist wahrscheinlich ein voll gelaufener Keller. Die Polizei vermutet, dass sich dort die Haustechnik befindet. Die Bewohner des Heims wurden in das Kloster Stühlingen umquartiert. Wie viele Personen betroffen sind, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Die Feuerwehr in Stühlingen rückte insgesamt zu rund 20 Einsätzen aus, meist wegen vollgelaufener Keller.

Die Bewohner des Pflegeheims sind erstmal im Kloster Stühlingen untergekommen. SWR

Straßen wurden wegen Schlamm und Geröll teilweise gesperrt

Die B315 im Stühlinger Ortsteil Schwaningen wurde vom Regenwasser überspült und mit Geröll bedeckt. Bei Schwaningen gab es zudem einen Erdrutsch auf einer Gemeindestraße. Die B314 war zwischen Eberfingen und Stühlingen am späten Donnerstagnachmittag noch gesperrt, weil sie von Schlamm überspült worden war.