Auch die letzte Ausgabe des Stuttgarter Musik-Festivals "HipHop Open" findet nicht mehr statt. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Das Festival war im August geplant.

"Liebe HHO Fam, leider haben wir heute sehr schlechte News für euch: Entgegen aller Bemühungen wird das HHO schon dieses Jahr nicht mehr stattfinden können. Es tut uns für euch, alle Acts, unsere Partner:innen und NGOs extrem leid", heißt es in einem Post auf Instagram.

Erst vor zwei Wochen wurde das Aus für die "HipHop Open" verkündet

Das Festival hätte am zweiten August-Wochenende stattfinden soll. Unter anderem mit lokalen HipHop-Größen wie den Rappern Bausa und Rin aus Bietigheim (Kreis Ludwigsburg). Vor zwei Wochen hatte der Veranstalter erst das endgültige Aus für das "HipHop Open" verkündet - aus vielfältigen Gründen. Die Entscheidung zu diesem Schritt sei den Beteiligten alles andere als leicht gefallen, so der Geschäftsführer der Konzertagentur Chimperator Live, zu der die HipHop Open GmbH gehört.

Besuch anderer Festivals möglich

Wer schon Karten für dieses Jahr hatte: Mit einem Ticket für das "HipHop Open" könne ein anderes, befreundetes Festival besucht werden, so Chimperator. Zur Auswahl stünden die "Heroes"-Festivals in Hannover, im Allgäu oder in Freiburg. Natürlich könnten Tickets aber auch ab sofort bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden. Wer sein Ticket auf der Webseite des Festivals erworben hat, könne es sich über diese rückerstatten lassen.

HipHop-Festival in Stuttgart pausierte schon einmal

Einst als eines der wichtigsten Rap-Festivals Europas angesehen, gab es nach 13 Jahren im Jahr 2015 schon mal ein Aus für Stuttgarts legendäres Festival. Acht Jahre später, 2023, dann das große Revival mit viel Herzblut und vielen Engagierten. Aber überleben kann das "HipHop Open" in der Festival-Landschaft offensichtlich leider nicht.