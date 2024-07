Am Mittwoch ist es soweit: AC/DC heizen auf dem Cannstatter Festgelände ein. Ein Konzert mit so vielen Besuchern hat es laut Stadt bisher wohl noch nicht gegeben.

AC/DC kommen auf ihrer sogenannten "PWR UP TOUR" an diesem Mittwoch nach Stuttgart. Die Tickets für das Konzert auf dem Cannstatter Wasen sind restlos ausverkauft. Mit bis zu 90.000 Besucherinnen und Besuchern könnte es das größte Konzert in der Stuttgarter Geschichte werden, so die Stadt Stuttgart.

Wie groß die Dimensionen des Konzerts sind, zeigt sich beim Vergleich mit anderen Events in Stuttgart. Die Stadt teilt dazu mit: "Bereits am Montag und Dienstag könnten die Auftritte von Peter Maffay je 20.000 Personen auf dem Wasen versammeln. Das Pink‐Konzert im Stadion hat am Freitag, 19. Juli, mit zirka 40.000 Gästen Bundesliga‐Format."

Konzert von AC/DC in Stuttgart: Straßensperrungen rund um das Wasengelände

Aufgrund der großen Besucheranzahl soll ab 12 Uhr die Mercedesstraße zwischen der König-Karls-Brücke und der Talstraße in beiden Richtungen gesperrt werden, so die Stadt Stuttgart. "Es besteht ab dann keine Möglichkeit mehr zur Durchfahrt von und nach Bad Cannstatt über die Mercedesstraße, Benzstraße und Daimlerstraße", teilt sie mit.

Der Veranstalter rät, frühzeitig und vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Schon ab 15 Uhr öffnet der Einlass. Damit soll verhindert werden, dass sich die Besuchermassen kurz vor dem Beginn der Veranstaltung auf der Anreise zu sehr stauen.

Während des AC/DC-Konzerts am Hockenheimring am 13. Juli wurden kostenlose Ohrstöpsel verteilt. SWR

Die Anfahrtskosten mit dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) seien im Ticket enthalten, so der Veranstalter. Die U11 verkehrt als Sonderlinie in dichter Taktung zwischen Innenstadt und Cannstatter Wasen und auch die U19 fährt bis 20 Uhr über Bad Cannstatt.

Besucher und Besucherinnen, die von außerhalb anreisen, sollten auf Park&Ride-Möglichkeiten zurückgreifen und dann innerhalb von Stuttgart auf Bus und Bahn umsteigen, heißt es. Denn am Cannstatter Wasen gibt es laut Veranstalter keine Parkmöglichkeiten.

Am Mittwochabend kommen AC/DC zum Cannstatter Wasen. Christie Goodwin

AC/DC in Stuttgart: Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Beim AC/DC-Konzert sollen verstärkt Bodychecks und Kontrollen durchgeführt werden, so die Stadt. Wie schon beim Kesselfestival wird darauf hingewiesen, dass jegliche Art von Regenschirmen nicht erlaubt sind. Auch größere Rucksäcke und Handtaschen, Speisen und Getränke sowie sperrige Gegenstände (z.B. Banner, Schilder oder Hocker) dürfen nicht mitgebracht werden. Der Veranstalter empfiehlt, nur das Notwendigste dabei zu haben.