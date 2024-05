Regencape und Gummistiefel statt Sonnencreme - am ersten Tag des Kessel Festivals ist Dauerregen Programm. Gefeiert wird trotzdem, Veranstalter und Besucher sind vorbereitet.

Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung – so oder so ähnlich könnte das Motto für das Kessel Festival in diesem Jahr in Stuttgart lauten. Denn seit dem Start am Freitagmittag regnet es - und zwar durchgehend.

Veranstalter sorgt für Regenschutz statt Sonnenschutz

Der Veranstalter ist vorbereitet, statt Sonnenschutz und Trinkmöglichkeiten werden in diesem Jahr bei Bedarf am Einlass Regencapes verteilt. Denn Stock-Regenschirme sind auf dem Festival-Gelände aus Sicherheitsgründen tabu – einen kleinen Taschenschirm dagegen darf man mit auf den Cannstatter Wasen nehmen.

Das neue Palastzelt bietet außerdem ordentlich Raum zum Unterstellen, denn hier finden rund 5.000 Menschen Platz. Und auch beim überdachten Comedy Clash können sich Besucherinnen und Besucher unterstellen.

Vorfreude geht bei Besucherinnen Besuchern nicht baden

Zum vierten Mal findet das Kessel Festival in Stuttgart statt. Mit Live-Musik, Comedy, Sportaktivitäten, Kulinarik, Nachhaltigkeit und Familienprogramm.

Und die, die am Freitagmittag schon auf das Festival-Gelände gekommen sind, lassen sich vom Regen nicht abschrecken. Man kann schließlich vorsorgen

Wir haben einen Regenponcho dabei natürlich, wir haben noch Ersatz-Regenponchos dabei und eine Regenjacke. Und Ersatz-Socken.