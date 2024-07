Das Spiel Spanien gegen Deutschland in Stuttgart ist für viele wie ein vorgezogenes Finale. Entsprechend voll wird es in der Stadt. Was heißt das für die Sicherheit und den Verkehr?

Das Viertelfinale Spanien - Deutschland stuft die Polizei nicht als Hochrisikospiel ein, trotzdem wird sie mit vielen Einsatzkräften in der Innenstadt und rund um das Stadion präsent sein. Erste Straßen werden ab dem frühen Vormittag gesperrt. Fußballfans werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion oder in die Innenstadt zu kommen.

Das Spiel ist ausverkauft. Damit werden rund 60.000 Fans in der Stuttgart Arena erwartet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sein Kommen angesagt. Schon deutlich vor dem Anpfiff um 18 Uhr werden Straßen gesperrt. Los geht es gegen 8 Uhr, da werden laut Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart die Mercedesstraße gesperrt. Damit bestehe keine Möglichkeit zur Durchfahrt von und nach Bad Cannstatt über die Mercedesstraße, Benzstraße, Daimlerstraße und Alte Untertürkheimer Straße. Davon seien alle Hauptverkehrsachsen nach Bad Cannstatt betroffen, also den Stadtteil, in dem auch das Stuttgarter Stadion liegt. Die Stadtverwaltung empfiehlt diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Auch Hauptverkehrsachsen wie der Bereich der Cannstatter Straße der B14 , die Wolframstraße in Fahrtrichtung B14, die Uferstraße in Richtung Zentrum, die Neckartalstraße in Richtung Zentrum und die König-Karl-Brücke in Richtung Bad Cannstatt werden ab 13:30 Uhr gesperrt. In der Innenstadt und im NeckarPark ist mit weiteren kurzfristigen Sperrungen zu rechnen. Die Stuttgarter Stadtverwaltung empfiehlt dringend, am gesamten Freitag auf Autofahrten in der Innenstadt sowie rund um das Stadion zu verzichten. Sie verweist stattdessen auf Bahnen, Busse und das Fahrrad.

Abhängig davon, welche Mannschaften am Freitagabend gewinnen werden, wird das mehr oder weniger ausgiebig und lautstark gefeiert - mit Autokorsos, die nach dem Spiel den Innenstadtverkehr zusätzlich lahmlegen könnten, so die Einschätzung der Polizei.

Die S-Bahn Stuttgart sieht sich bereit für den Ansturm der Fußball-Fans am Freitag. "Wir werden die EM-Verkehre stabil fahren", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Vor Anpfiff sollen die S-Bahnen im 15-Minuten-Takt fahren, nach dem Abpfiff gebe es zusätzliche Fahrten. Anfang der Woche war es aufgrund von kurzfristigen Krankmeldungen beim Fahrpersonal zu Ausfällen im Netz der Stuttgarter S-Bahn gekommen.

Die Bundespolizei warnt vor dem Schwenken von Fahnen in der Nähe von Oberleitungen. Die 15.000-Volt-Leitung müsse nicht direkt berührt werden, um einen tödlichen Stromschlag zu bekommen. Insgesamt liefen aus Sicht der Bundespolizei die EM-Spieltage in Stuttgart bis jetzt weitestgehend störungsfrei. Allerdings mussten an früheren Spieltagen Bahnsteige kurzzeitig gesperrt werden, weil zu viele Menschen unterwegs waren. Es kam zur "Blockabfertigung".

Aufgrund des Viertelfinales findet die Radfahr-Demonstration "Critical Mass" nicht an diesem Freitag statt. Die Veranstalter haben entschieden, ihre normalerweise immer am ersten Freitag im Monat stattfindende Aktion auf den 12. Juli zu verschieben.

Im Mittleren Schlossgarten gibt es ab 12 Uhr Programm für die Fans der deutschen Nationalmannschaft. Ab 14 Uhr beginnt die Aufstellung für den Fan Walk, dieser startet um 14:30 Uhr in Richtung Stadion. Wie an vorigen Spieltagen wird der Fanzug von der Polizei begleitet, dafür werden - wie oben erwähnt - auch große Straßen wie die B14 gesperrt. Für alle, die keine Karten fürs Stadion haben, geht das Fanfest im Schlossgarten bis 16 Uhr weiter. Danach wird ein Großteil der Fans in Richtung Public Viewing - zum Beispiel auf den Schlossplatz - weiterziehen.

Die Polizei wird mit vielen Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein. Wie viele Personen genau, dazu machte die Polizei keine Angaben. Die Einsatzkräfte kommen aus ganz Baden-Württemberg sowie aus Rheinland-Pfalz. Wie bei Großeinsätzen üblich sind auch wieder Polizeipferde im Einsatz. Um einen besseren Überblick aus der Luft zu haben, setzt die Polizei auch eigene Drohnen und einen Hubschrauber ein. Das Polizeipräsidium zieht eine bisher überwiegend positive Zwischenbilanz der Europameisterschaft. Im Großen und Ganzen sei man mit der Situation in Stuttgart rund um die EM sehr zufrieden.

Wenn viele Menschen aufeinander treffen, bleiben Auseinandersetzungen und damit auch die Begehung von Straftaten nicht aus.

Im Bereich der Fan Zones habe man gut 100 Vorfälle registriert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei handele es sich um einfache Körperverletzungsdelikte wie Rempeln, Ohrfeigen oder Anspucken, außerdem unter anderem um Beleidigungen, Diebstähle, Verstöße gegen das Waffengesetz und Zünden von Pyrotechnik. In Bezug auf den Freitag hieß es: "Die Kolleginnen und Kollegen sehen auch bei den anstehenden Spielen einem friedlichen Verlauf und guter Stimmung entgegen."

Die Fan Zone auf dem Stuttgarter Schlossplatz öffnet am Freitag um 12 Uhr. Das Spiel Spanien - Deutschland wird ab 18 Uhr live übertragen. Gleiches gilt für die Partie Portugal - Frankreich ab 21 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit einem großen Andrang. Fans sollten möglichst frühzeitig aufs Gelände gehen, weil vor den Spielen mit längeren Wartezeiten vor den Sicherheitsschleusen zu rechnen ist. Die Kontrollen sind ähnlich streng wie am Flughafen - allerdings ohne Scanner. Jede Person wird einzeln abgetastet. Gegenstände wie Glas, Sprühdosen oder größere Taschen sind beim Public Viewing auf dem Schlossplatz verboten.

Ein Fall überschattet die bislang aus Polizeisicht vorwiegend friedliche Bilanz des Public Viewings: Beim Spiel Tschechien - Türkei am Mittwoch vor einer Woche hat eine Person drei andere mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei geht von einer Einzeltat aus. Die Veranstalter sehen sich bestätigt, weiter streng zu kontrollieren. Aber sie sagen auch, eine hundertprozentige Sicherheit könne es bei einer Großveranstaltung mit 30.000 Menschen auf dem Schlossplatz nicht geben.

Interessiert an mehr Infos zur Stimmung in Stuttgart am Spieltag, bei den Fan Walks, in der Innenstadt, dazu Fotos, Videos und Ergebnisse? Wir starten gegen 10 Uhr unseren Liveticker.