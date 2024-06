Neue Droge: Polizei beschlagnahmt Pink Kokain in Schorndorf

per Mail teilen

Pink Kokain ist kein rosafarbenes Kokain, sondern eine Mischung aus verschiedenen Substanzen wie Amphetamin, LSD und Ecstasy. In Schorndorf wurde nun diese neuartige Droge sichergestellt.

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) rund ein Kilogramm Pink Kokain entdeckt. Dabei handelt es sich laut Polizeipräsidium Aalen um eine neuartige Droge, die in der Szene auch "Tusi" oder "Tucibi" bezeichnet wird. Welchen Warenwert die pinkfarbene Droge hat, dazu konnte die Polizei auf SWR-Nachfrage nichts sagen. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Durchsuchung in Schorndorf: Pink Kokain und andere Drogen gefunden

Am 16. Mai durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler die Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers und stellten dabei nach eigenen Angaben neben dem Pink Kokain eine Vielzahl von Cannabisprodukten und Bargeld sicher. Der Tatverdächtige wird laut Polizei dringend verdächtigt, unerlaubten Handel mit "Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" betrieben zu haben.

Pink Kokain wurde in Deutschland erstmals Anfang des Jahres in Mannheim sichergestellt, teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstag mit. Sie warnen eindringlich vor der Einnahme, da die unbekannte und variable Zusammensetzung der Droge extrem gefährlich sein könne. Pink Kokain besteht demnach aus einem Mix von synthetischen Substanzen wie Amphetamin, Methamphetamin, Ketamin, LSD und Ecstasy.

Landeskriminalamt: Pink Kokain mit unterschiedlicher Mischung

"Pink Cocaine" und "Tucibi" sind ursprünglich Szenenamen aus Südamerika für das Psychedelikum 2C-B, heißt es beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. In verschiedenen Drugchecking-Einrichtungen in Österreich und der Schweiz wurden Proben von aktuellem Pink Kokain-Pulver abgegeben. Diese enthielten meistens eine Mischung aus Ketamin und MDMA (Ecstasy), manchmal zusätzlich mit Coffein und Paracetamol. Teilweise wurden auch Amphetamin, 2C-B und Ibuprofen nachgewiesen. Auffallend war, dass die Mischungen sich von Pulver zu Pulver unterschieden.