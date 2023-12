An der Autobahnraststätte in Bühl (Kreis Rastatt) hat der Zoll in einem Lastwagen eine halbe Tonne Drogen sichergestellt - ein Rekordfund. Der Fahrer wurde verhaftet.

71 Kartons mit insgesamt rund 500 Kilogramm Haschisch – so eine große Menge Drogen wurde bislang im Bereich der Staatsanwaltschaft Baden-Baden deren Angaben zufolge noch nie gefunden. Bei der Kontrolle des Lastwagens wurden demnach gefälschte Frachtpapiere festgestellt, deshalb wurde die Ladung genauer kontrolliert. Großer Drogenfund: Spürhunde schlugen an Spürhunde schlugen laut Staatsanwaltschaft bei mehreren Paletten an und so konnten die Drogen entdeckt werden. Im Führerhaus habe sich zudem ein verbotenes Butterfly-Messer befunden. Der 42-jährige Fahrer sei festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft. Jetzt versuchen Ermittlerinnen und Ermittler auch mehr zu den Auftraggebern und Hinterleuten herauszufinden. Die Drogen haben einen Wert von rund eineinhalb Millionen Euro, so die Staatsanwaltschaft. Der Lkw sei auf dem Weg aus Spanien in Richtung Norden gewesen. Immer wieder kommt es vor, dass der Zoll bei Routinekontrollen Drogen in Lkw findet. Beispielsweise im vergangenen September bei Karlsruhe. So sieht der Drogenfund auf einem Lastwagen in Bühl aus. Pressestelle Staatsanwaltschaft Baden-Baden