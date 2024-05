Vor dem Landgericht Baden-Baden hat am Dienstag ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Mädchens begonnen. Das mutmaßliche Opfer sagte unter Tränen aus.

Der heute 63-jährige Mann soll laut Anklage ein Mädchen in einem Fall sexuell missbraucht und in weiteren 81 Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Demnach hatte der Mann der Schwester des Opfers privat Nachhilfeunterricht gegeben. Die Taten sollen in Rheinmünster (Kreis Rastatt) zwischen 2004 und 2007 stattgefunden haben. Das Mädchen sei zum Zeitpunkt zwischen acht und elf Jahre alt gewesen.

Mutmaßliches Opfer berichtet von Vergewaltigungen

Das mutmaßliche Opfer - inzwischen 29 Jahre alt - sagte am ersten Prozesstag aus und kämpfte mit den Tränen. Der Angeklagte habe Büroräume im Haus der Familie angemietet und ihrer jüngeren Schwester auch privat Nachhilfe gegeben, so die Frau. In einer Küche in den Büroräumen habe der Mann sie unter anderem vergewaltigt. Auch von Oralsex und intimen Berührungen berichtete sie.

In die Büroräume sei sie gegangen, weil ihre kleine Schwester dort am Computer spielen wollte. In der Küche neben den Büroräumen sei es dann zu den Vergewaltigungen gekommen, während ihre Schwester sich nebenan befand. Ihre Mutter habe damals an Depressionen und Schizophrenie gelitten und sei deswegen auch zeitweise in einer psychiatrischen Klinik gewesen.

Sexueller Missbrauch: Angeklagter schweigt bisher

Der Angeklagte hat zum Prozessauftakt geschwiegen. Deshalb stand im Raum, dass möglicherweise die Öffentlichkeit bei Teilen des Prozesses ausgeschlossen wird, um die Intimsphäre des mutmaßlichen Opfers zu schützen. Bei der Aussage der Frau verzichteten die Beteiligten aber darauf.

Das mutmaßliche Opfer hat laut Gericht im Jahr 2021 Anzeige erstattet. Deshalb wird der Fall erst jetzt vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Baden-Baden verhandelt - rund 20 Jahre nach den Taten.