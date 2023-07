per Mail teilen

Das Amtsgericht Pforzheim hat einen Ex-Jugendtrainer zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt. Der heute 21-Jährige hatte fünf Kinder in mehr als 120 Fällen sexuell missbraucht.

Ein ehemaliger Jugendfußballtrainer aus dem Raum Pforzheim/Enzkreis muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann über sechs Jahre hinweg fünf Kinder mehrfach sexuell missbraucht hat.

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den mittlerweile 21-Jährigen zu sechseinhalb Jahren Jugendstrafe. Jugendstrafe deshalb, weil der Mann während eines Teils der Taten selbst noch minderjährig war.

Ex-Jugendtrainer: sexueller Missbrauch in 126 Fällen

Laut Staatsanwalt hat sich der Verurteilte in 126 Fällen missbräuchlich an den fünf Kindern vergangen, in 44 Fällen sei es zu schwerem sexuellen Missbrauch gekommen. Die Taten ereigneten sich zwischen 2016 und 2022. Die Kinder waren damals zwischen sieben und 13 Jahre alt.

Der Mann hatte sich zum Prozessauftakt im Juni zunächst nicht zu seinen Taten geäußert. Während des Prozesses, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, legte der 21-Jährige ein Teilgeständnis ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftg, der Verurteilte hat eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen.

Kinder aus Fußballverein und privatem Umfeld

Nach Angaben des Staatsanwaltes kannte der Ex-Trainer die Kinder zum Teil aus dem Fußballverein, für den er damals tätig war, einige kannte er auch aus seinem privaten Umfeld. Die Taten sollen sich jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Vereinsgeschehen oder auf dem Vereinsgelände ereignet haben.

Auf die Taten aufmerksam geworden ist die Polizei Ende 2022. Damals wurde im Enzkreis ein mutmaßlich sexueller Missbrauch an einem elfjährigen Kind angezeigt. Die Polizei hatte daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und weitere mutmaßliche Missbräuche durch den jetzt verurteilten Mann aufgedeckt. Ein Zusammenhang mit dessen Trainertätigkeit war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.