Mutmaßlicher Kindesmissbrauch im Enzkreis aufgedeckt

Im Enzkreis ist am Dienstag ein 21-Jähriger wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden. Das haben die Polizei und Staatsanwaltschaft Pforzheim heute bekanntgegeben.

Ende 2022 wurde laut Polizei bekannt, dass der mittlerweile 21-Jährige im Jahr 2019 ein damals elfjähriges Kind sexuell missbraucht haben soll. Die Polizei hatte daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und weitere mutmaßliche Missbräuche aufgedeckt. Dazu gehört auch der sexuelle Missbrauch an einem neun Jahre alten Kind.

Zusammenhang mit Trainertätigkeit unklar

Die bislang bekannten mutmaßlichen Taten sind im Enzkreis verübt worden, über mögliche weitere Taten ist noch nichts bekannt. Der tatverdächtige 21-Jährige war als Trainer tätig und wurde am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Ob die mutmaßlichen Missbrauchsfälle in Zusammenhang mit der Trainertätigkeit des Mannes stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte er am Mittwoch nicht.