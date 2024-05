Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt gegen vier Polizisten wegen des Verdachts der Körperverletzung. Sie sollen einen 39-jährigen Mann geschlagen und getreten haben.

Die Karlsruher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Polizeibeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Bei einem Einsatz in der Karlsruher Südstadt sollen sie einen Mann geschlagen und getreten haben. Gleichzeitig wird auch gegen den 39-Jährigen ermittelt. Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) hatten zuerst über den Fall berichtet und ein von einer mutmaßlichen Zeugin aufgenommenes Handyvideo veröffentlicht. Das Video ist im BNN-Artikel zu sehen.

Polizeieinsatz in Karlsruher Südstadt: Mann spritzt mutmaßlich Drogen

Der Einsatz fand am 5. April vor dem Bürgerzentrum Südwerk in Karlsruhe statt. Das bestätigte die Karlsruher Polizei gegenüber dem SWR. Ein Zeuge habe die Polizei gerufen, weil sich dort ein Mann mutmaßlich Drogen gespritzt habe. Die Spritze habe noch in seinem Arm gesteckt, so der Anrufer. Der 39-Jährige sei wenige Minuten später von den alarmierten Beamten angetroffen worden, heißt es von der Polizei. Bei der Kontrolle habe er sich geweigert, die offen getragene Spritze aus der Hand zu legen.

Wegen der Gefahrenlage hätten die Beamten entschieden, den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann zu Boden zu bringen, um ihm Handschellen anzulegen, so die Polizei weiter. Insgesamt seien acht Beamte im Einsatz gewesen.

Handyvideo zeigt Schläge und Schlagstockeinsatz von Polizisten

Auf dem offenbar von einer Zeugin aus einem gegenüberliegenen Gebäude aufgenommenen Handyvideo sind mehrere Polizistinnen und Polizisten zu sehen, außerdem Mitarbeiter von Rettungskräften sowie ein am Boden liegender Mann. Der Einsatz mindestens eines Schlagstocks gegen den am Boden Liegenden ist deutlich zu erkennen.

Bei dem Einsatz seien nach Angaben der Karlsruher Polizei mehrere Polizisten leicht verletzt worden. Gegen den 39-Jährigen sei Strafanzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung gestellt worden. Der Mann selbst habe eine Woche später Strafanzeige gegen Polizisten gestellt.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe bestätigt mehrere Ermittungsverfahren

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegenüber dem SWR bestätigte, wird im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz gegen vier Polizeibeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Außerdem werde ein "Parallelverfahren" gegen den 39-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geführt.

Karlsruhe: Abteilung Amtsdelikte der Kriminalpolizei ermittelt

Laut Polizei fließen Bodycam-Aufnahmen und das veröffentlichte Video der Zeugin in die Ermittlungen ein. Straf- und disziplinarrechtliche Vorwürfe würden geprüft. Bis zum Abschluss der Ermittlungen wurden zwei der eingesetzten Polizisten intern versetzt. Wie lange die Ermittlungen dauern, sei offen, betont die Staatsanwaltschaft.