Auf zum Wasen: Das Stuttgarter Frühlingsfest 2024 startet

Mit dem Frühlingsfest startet am Samstag die diesjährige Festsaison in der Landeshauptstadt. Bis zum 12. Mai werden auf dem 84. Stuttgarter Frühlingsfest mehr als 1,3 Millionen Besucher erwartet.

Das Stuttgarter Frühlingsfest geht in die 84. Runde. Offiziell los geht es am Samstag um 11:30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Mit viel Betrieb rechnen die Veranstalter an den Wochenenden und Feiertagen und an den Abenden davor. Auch die Familientage sind erfahrungsgemäß sehr gut besucht. Rund 220 Schausteller, Gastronomen und Marktstände finden sich auf dem Wasen-Gelände.

Neue Fahrgeschäfte, neue Bierpreise

Bei den Fahrgeschäften gibt es einige Neuheiten. Zum Beispiel "Dr. Archibald", eine Abenteuerbahn mit Virtual-Reality-Brillen. Und wer im Festzelt feiern will: die Bierpreise sind wie immer nicht einheitlich. Sie schwanken in diesem Jahr meist zwischen 13,60 Euro und 13,80 Euro pro Maß. Das Rauchen von Cannabis ist auf dem kompletten Wasen-Gelände verboten - darauf hatten sich Stadt, Veranstalter und Festwirte im Vorfeld geeinigt.

Erstmals einheitliches Mehrweg-System für Becher

Erstmals werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest Getränke überall auf dem Gelände in einheitlichen Mehrweg-Bechern ausgegeben, so der Veranstalter in.Stuttgart. Damit wird Plastikmüll aus Einweg-Bechern, der bislang bei Getränken zum Mitnehmen anfiel, deutlich reduziert. Besucherinnen und Besucher können ihre Pfandbecher an jedem beliebigen Getränkestand wieder zurückgeben und erhalten dort ihr Pfand (2,50 Euro) zurück. Alle Imbiss- und Bierstände machen beim neuen Mehrweg- und Pfandsystem mit.

Verkehrshinweise für Besucherinnen und Besucher

Zur Anreise gibt es für die Besucherinnen und Besucher des Volksfests einige Hinweise. Im angrenzenden Wohngebiet gibt es nach Informationen der Stadt Stuttgart Zufahrtsbeschränkungen und Parkverbote. Um Besuchende des Frühlingsfests insbesondere bei der Abreise vom Cannstatter Wasen zu schützen, werde die Mercedesstraße zwischen der König‐Karls‐Brücke und der Benzstraße im Bedarfsfall gesperrt. Die Ausfahrt aus der Daimlerstraße in die Mercedesstraße sei dann nicht möglich, so die Stadt Stuttgart.

Da im Neckarpark und im Umfeld des Wasens die Parkmöglichkeiten beschränkt seien, werde Besuchern geraten, die Park-and-Ride-Angebote zu nutzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Stadtbahnlinie U11 fahre zusätzlich zum üblichen Nahverkehrsangebot auch an den Wochenenden und Feiertagen alle 10 bis 15 Minuten vom Hauptbahnhof. Zum Abstellen von E-Scootern und Fahrrädern gebe es spezielle Zonen. Außerhalb dieser sei das Abstellen von E-Scootern verboten, so die Stadt. Außerdem bittet sie um Beachtung der Promillegrenze auch für das Fahren mit E-Scootern.

Die Festzelte zum Stuttgarter Frühlingsfest 2024 auf dem Cannstatter Wasen sind aufgebaut und ausgestattet - jetzt fehlen nur noch die Besucherinnen und Besucher. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Sicherheit spielt auf dem Volksfest eine große Rolle

Das Frühlingsfest wird - über den ganzen Zeitraum - unter anderem von der Stuttgarter Polizei begleitet. Auf dem Festgelände sind Polizeibeamte in Uniform, aber auch in Zivil unterwegs. Außerdem müssten Besucherinnen und Besucher, die erkennbar betrunken seien, schon bei der Anreise damit rechnen, kontrolliert zu werden, heißt es. Um das Sicherheitsgefühl vor allem bei Frauen zu erhöhen, wird es auch auf dem Frühlingsfest zum ersten Mal die Wasenboje geben. Eine Anlaufstelle, ein "Safe Space" für Mädchen und Frauen, die ihre Freundinnen verloren haben, belästigt wurden oder ihr Smartphone aufladen wollen.

Im Grandls Hofbräuzelt wird außerdem die App "Save now" getestet. Sollte man sich beispielsweise bedroht fühlen, kann man mit der App das Sicherheitspersonal im Zelt informieren, das metergenau den Standort gemeldet bekommt und schnell eingreifen kann.

Fundbüro, Ämter und erstmals "Toilette für alle"

Wie immer wird die Polizei über die gesamten 23 Tage mit der Wasenwache direkt vor Ort vertreten sein, aber auch das Ordnungsamt, das Jugendamt und das Deutsche Rote Kreuz inklusive einer Anlaufstelle für Kinder, die eventuell auf dem Gelände von ihrer Familie getrennt werden und verloren gehen. Außerdem gibt es ein Fundbüro, das auch gegen eine Gebühr Fahrradhelme und Gepäck aufbewahrt.

Zum ersten Mal gibt es auf dem Frühlingsfest eine "Toilette für alle": ein geräumiges WC, ausgestattet mit einer zusätzlichen Pflegeliege, einem Patientenlifter und einem hygienischen Windeleimer. Diese Toilette richtet sich speziell an Menschen mit Behinderung, besonderem Pflegebedarf und Familien.

Alle weiteren Information rund um den Besuch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest gibt es hier in unserem FAQ: