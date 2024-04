Am Tag nach dem tödlichen Schuss auf einen Mann mit Machete herrscht unter den Studierenden der Mannheimer Uni eine aufgewühlte Stimmung. Teile des Gebäudes sind gesperrt.

Nach dem Vorfall in der Mannheimer Uni-Bibliothek, bei dem am Dienstagnachmittag ein mit einer Machete bewaffneter Mann von der Polizei niedergeschossen wurde, herrscht an der Universität große Betroffenheit. Manche Studierende sind verängstigt und verunsichert. Der Rektor der Universität Mannheim, Thomas Puhl, sagte dem SWR, man sei in Gedanken bei den Betroffenen, die den Vorfall miterleben mussten, und bei den Angehörigen des Täters.

Wir sind zutiefst betroffen von diesem schrecklichen Vorfall auf unserem Universitätsgelände und müssen das Geschehene erst noch verarbeiten. Das haben wir in dieser Form noch nicht gehabt.

Rektor der Uni Mannheim: Mitarbeitende teilweise traumatisiert

Die Universität werde die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen und den Vorfall aufarbeiten, so Puhl. Die Betroffenen, also diejenigen, die den Vorfall mitbekommen haben, seien geschafft, teilweise traumatisiert. Ihnen wird psychologische Hilfe angeboten.

Bei den Studierenden, die am Tag nach dem Vorfall an die Uni gekommen sind, sind die Reaktionen unterschiedlich. Manche wirken relativ gefasst. Einige sprechen von einem beängstigenden Gefühl.

Ich versuche nicht zu panisch zu sein. Nach der Vorlesung gehe ich sofort nach Hause.

Universitätstag in Mannheim ist abgesagt

Der Universitätsbetrieb soll mit wenigen Einschränkungen weiterlaufen, teilte die Uni am Dienstag mit. Teile des Gebäudes seien wegen der laufenden Ermittlungen aber gesperrt. Der für Mittwoch geplante Universitätstag in der Aula des Mannheimer Schlosses ist abgesagt worden. Dort sollten am späten Nachmittag etwa 185 geladene Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammentreffen. Der Rektor verleiht bei dieser Veranstaltung traditionell unter anderem Auszeichnungen für herausragende Lehrleistungen an Professorinnen und Professoren sowie Medaillen an Förderer der Universität.

Der 31-Jährige ist von der Polizei angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben. Er ist laut Polizei in der Uni-Bibliothek mit einer Machete bewaffnet auf die Polizisten zugelaufen. Die Polizei ist alarmiert worden, weil der Mann gegenüber einer Uni-Mitarbeiterin handgreiflich geworden sein soll. Sie hat ihn offenbar angesprochen, weil er in der Bibliothek Aufkleber anbringen wollte. Hinweise darauf, dass der Mann psychisch krank gewesen sein könnte, gibt es nach Polizeiangaben nicht.