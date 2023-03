Aus der Region und für die Region: Matthias Wiest arbeitet als Moderator, Redakteur und Autor bei SWR Aktuell.

Matthias Wiest SWR

Was ist los in der Kurpfalz? Was bewegt die Menschen, was motiviert sie, sich zu engagieren, was ärgert sie und worüber können sie sich so richtig freuen? Diese Fragen begleiten die journalistische Arbeit von Matthias Wiest seit nunmehr drei Jahrzehnten.

Multimediale Programmplanung aus Mannheim

Nach dem Studium der Germanistik und der Politikwissenschaft an der Uni Heidelberg und der journalistischen Ausbildung bei einer Rundfunkagentur war Matthias Wiest zunächst für den privaten Rundfunk tätig. 1997 wechselte er als Reporter und Redakteur ins damalige SDR Studio Mannheim. Die Entwicklung des heutigen SWR Studios Mannheim-Ludwigshafen zu einem multimedial aufgestellten Medienhaus begleitet er seitdem als Reporter, Moderator, Nachrichten-Redakteur und Programm- und Projektplaner.

Heimat Kurpfalz

Besonders reizvoll findet er bis heute die Vielfalt der Aufgaben im Regionalstudio und die Nähe zu den Menschen, die in der Rhein-Neckar-Region leben und für die das Programmangebot des SWR Studios ein Stück Heimat darstellt. Schließlich ist die Kurpfalz auch seine eigene Heimat. Darüber kompetent und mit kritischer Distanz zu berichten, bleibt eine tägliche Herausforderung.