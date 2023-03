Sarah Sophia Beschorner

per Mail teilen

SWR SWR - Alexander Kluge

Ich arbeite seit über 20 Jahren im SWR Studio Tübingen auf dem Österberg, vorwiegend als Nachrichten-Redakteurin bzw Sprecherin. Es freut mich immer, wenn ich Rückmeldung von den Hörern bekomme: "Frau Beschorner, Sie sprechen die Nachrichten immer so deutlich." Seit die Homepage des SWR neu eingerichtet ist, bin ich auch als Onlinerin tätig. Meine Leidenschaft als Reporterin war und ist immer das Thema Sport gewesen. Seit Beginn an bin ich auch Teil der Fernseh-Redaktion im SWR Studio Tübingen. So sieht man mich gelegentlich mit Kamera-Team, um für SWR Aktuell oder das Landesschau Magazin Filme zu machen.

Vor dem SWR

Nach dem Abitur war Sarah Beschorner zwei Semester an der Universität in Nantes, Frankreich. Anschließend arbeitete sie als Stewardess bei einer Chartergesellschaft. Es folgte ein Jura-Studium in Trier und Freiburg mit Examens-Abschluss. Danach absolvierte Sarah ein Volontariat im Privatfunk. Schließlich wechselte sie 2001 als Reporterin, Moderatorin und Redakteurin ins SWR Studio Tübingen.