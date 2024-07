Am Samstagmorgen ist ein Sattelzug in ein Auto gekracht, das zuvor eine Panne hatte. Die B28a zwischen Rottenburg und der Autobahnzufahrt war in beiden Richtungen gesperrt.

Am Samstagmorgen ist es gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 28a zwischen Rottenburg und der Anschlussstelle zur A81 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Renault-Fahrer war dort laut Polizei mit seinem Fahrzeug wegen einer Panne liegengeblieben. Ein 31-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hatte das Pannenfahrzeug wohl zu spät erkannt. Der Lkw-Fahrer hatte noch gebremst, krachte aber dennoch in das Heck des Autos. Der Renault wurde daraufhin in die Leitplanke geschoben.

37-jähriger Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Der 37-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort. Die verunglückten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Sachschaden sei in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden, so die Polizei. Die B28a war in beiden Richtungen für gut eine Stunde voll gesperrt. Es gab dicke Staus.