Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. An dem Unfall war ein Kleinbus der Johanniter beteiligt.

Nach ersten Informationen der Polizei geschah der Unfall gegen 8:40 Uhr am Donnerstagmorgen auf der L422 zwischen Ingelheim und Heidesheim. Nach Angaben von Zeugen vor Ort ist ein Kleinbus vom Fahrdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe mit einem Kipplader zusammengestoßen.

Fahrerin der Johanniter und Fahrgast kommen ums Leben

In dem Kleinbus der Johanniter saßen nach Angaben des Geschäftsführers der Inklusionsgesellschaft in.betrieb, Michael Huber, fünf oder sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu ihrer Arbeit in die Werkstatt nach Ingelheim gebracht werden sollten. Seinen Angaben zufolge starben bei dem Unfall die Fahrerin von den Johannitern und ein Beschäftigter der Werkstatt.

Laut Polizei wurden außerdem zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Jubiläumsfeier von in.Betrieb abgesagt

Die für heute geplante Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen der Inklusionsgesellschaft in.betrieb in Nieder-Olm ist abgesagt worden. Angesichts des schweren Unfalls sei man aktuell mit der Seelsorge beschäftigt und habe keinen Sinn für eine Jubiläumsfeier, so Huber. Ein Seelsorger, der eigentlich bei der Bombenentschärfung in Mainz im Einsatz war, wurde zur Unfallstelle gerufen.

Unfallhergang wird untersucht

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist momentan noch unklar. Es wurde ein Sachverständiger für ein Gutachten eingeschaltet. Außerdem werden Luftaufnahmen gemacht. Die L422 zwischen Ingelheim und Heidesheim bleibt bis auf Weiteres komplett gesperrt.