Am Sonntag ist der weltweite Tag der Menschen mit Behinderung. Immer noch werden Menschen mit Behinderungen in vielen Bereichen ausgeschlossen - zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Dabei müssen Betriebe diesbezüglich eine Beschäftigungsquote erfüllen. Stattdessen zahlen aber viele lieber Ausgleichs-Geld. In Mainz gibt es die Firma in.betrieb, sie vermittelt Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt, zum Beispiel an die Firma Pon Bike, einen Fahrrad-Hersteller.