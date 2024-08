Kein Duschen, keine Klospühlung: Rund 40 Bewohner eines 15-stöckigen Hochhauses in Metzingen haben seit fast drei Wochen kein fließendes Wasser. Der Grund ist ein defektes Rohr.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der oberen drei Stockwerke eines Hochhauses in Metzingen haben kein oder kaum fließendes Wasser - und das schon seit dem 27. Juli. Ursache ist ein Leck in einem Rohr, das zurzeit repariert wird, so Stadtwerke Metzingen. Das aber dauert den rund 40 Betroffenen zu lange. Viele sind im Rentenalter und die Nerven liegen blank. In den drei obersten Stockwerken des Hochhauses in Metzingen-Neugreuth (Kreis Reutlingen) kommt entweder gar kein oder nur ganz wenig Wasser durch die Leitungen.

Hochhausbewohner gehen zum Duschen ins Freibad

Zum Zähneputzen, Spülen oder zur Körperpflege müssen der 78-jährige Dieter Wöhrle und seine ein Jahr jüngere Frau Hanne aus dem 14. Stock Wassereimer nach oben schaffen. In der Zeit, in der es richtig heiß war, sind sie regelmäßig zum Duschen ins Freibad gegangen, so Wöhrle. Jetzt sitzt das Ehepaar auf gepackten Koffern. "Wir gehen für eine Woche in eine Ferienwohnung auf die Alb. Das machen wir schon zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Wochen", erzählt der Rentner im SWR-Interview. Viele Briefe habe er schon an die Hausverwaltung und die Stadtwerke geschrieben. Geändert hat das an der Situation nichts. Das Haus ist 1972 gebaut worden. Nie habe es Probleme mit der Wasserversorgung gegeben, so Wöhrle.

Dieter Wöhrle wohnt seit über 50 Jahren im 14. Stock im Hochhaus im Pappelweg. Probleme mit dem Wasser gab es bislang nie, sagt er. Jetzt kommt seit Wochen nur noch ein Rinnsal aus der Leitung. Trotzdem hat der 78-Jährige das Lachen nicht verlernt. SWR Sarah Beschorner, SWR

Stadtwerke Metzingen bedauern die Umstände

Ende Juli gab es jedoch eine Keimbelastung im Trinkwasser und ein Abkochgebot. Zwei Hochbehälter wurden deshalb gereinigt, dabei sei der Rohrbruch festgestellt worden, teilten die Stadtwerke mit. Der Rohrbruch werde derzeit repariert. Dadurch verzögere sich jedoch die geplante Inbetriebnahme der Wasserhochbehälter und damit die Wiederherstellung des gewohnten Wasserdrucks. Im Schreiben der Stadtwerke heißt es weiter: "Im Hochhaus Pappelweg 27 ist bedauerlicherweise eine besondere Situation. Durch die Höhe des Gebäudes (rund 50 Meter) reicht der übliche Wasserdruck nicht aus, um in die obersten Stockwerke zu gelangen und eine Druckerhöhungsanlage ist nie installiert worden". Durch die Höhenlage der Behälter konnten die Stadtwerke Metzingen bislang aber ausreichend Wasserdruck liefern. Man bedauere die Umstände und sorge schnellstmöglich für eine Lösung.