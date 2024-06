In Geislingen im Zollernalbkreis herrscht Verunsicherung. Zwei Scheunen sind abgebrannt. Ein Fall soll laut Polizei Brandstiftung sein. Die Stadt lässt nun die Straßenlaternen an.

In Geislingen haben im Juni innerhalb einer Woche nachts zwei Scheunen gebrannt. Beide sind komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Bevölkerung sei verunsichert, so die Stadtverwaltung.

Zwei Scheunen brennen ab: War es Brandstiftung?

Im ersten Fall am 13. Juni geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Kühe, die in dem Schuppen gelebt haben, sind in Sicherheit gebracht worden. Im zweiten Fall am 20. Juni entstand ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro. In der Scheune waren mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen untergestellt. Außerdem war eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Viele gehen davon aus, dass auch im zweiten Fall Brandstifter am Werk waren. Das hat die Polizei aber bislang nicht bestätigt. Ob die Brände im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu laufen noch, so die Polizei.

Laternen bleiben an: Bürgerinnen und Bürger sollen sich sicher fühlen

Die Menschen in Geislingen sind wegen der Vorfälle entsetzt und fassungslos, so die Stadtverwaltung. Es herrsche eine große Verunsicherung. Deshalb bleiben jetzt die Straßenlaternen an. Das soll der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit geben, so eine Sprecherin der Stadt.