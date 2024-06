In Horb-Altheim hat es in der Nacht auf Dienstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt. 70 Feuerwehrleute und andere Retter waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Es geschah am Montagabend: Zwei Hallen eines landwirtschaftlichen

Betriebs im Horber Stadtteil Altheim (Kreis Freudenstadt) gerieten in Brand. Über Stunden loderten die Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Polizei aufwendig, weil das gelagerte Material zunächst auseinander gezogen werden musste und erst dann gelöscht werden konnte. Der Einsatz dauerte bis zum Dienstagmorgen an. Insgesamt waren 70 Feuerwehr- und Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis Freudenstadt beteiligt.

Brandursache noch unklar

In der einen Halle waren sogenannte Hackschnitzel gelagert, in der

anderen war eine Trocknungsanlage installiert. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher völlig unklar. Der Schaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in Altheim schon am späten Montagabend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.