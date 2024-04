Feuerwehr-Großeinsatz in Ofterdingen (Kreis Tübingen): Auf einem Pferdehof brannte es am Mittwochmorgen lichterloh. Dort soll es schon öfter gebrannt haben.

In Ofterdingen (Kreis Tübingen) ist ein Großeinsatz der Feuerwehr. Rund 130 Rettungskräfte seien im Einsatz, so ein Sprecher. Nach ersten Angaben der Polizei ist am Mittwochmorgen ein landwirtschaftlicher Hof in Brand geraten. Anwohner von Ofterdingen und Mössingen sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Feuerwehr ist noch immer vor Ort im Einsatz. SWR Neumann, Matthias

Laut Polizei hat es keine Verletzten bei dem Brand auf dem rund "100 mal 100 Meter großen Hof" gegeben. Es hätten sich auch keine Tiere in der Halle befunden. Brandursache und Schadenshöhe blieben vorerst unklar. Die Polizei ermittelt.

Hat es auf dem Hof öfter gebrannt?

Auf dem Hof soll es schon öfter gebrannt haben. Darüber haben sich Feuerwehrleute und Vetreter der Gemeinde vor Ort unterhalten. Ofterdingerinnen und Ofterdinger bestätigen diese Info dem SWR. Schon 2010 berichtete der Reutlinger Generalanzeiger darüber, dass es dort regelmäßig brenne. Die Polizei und die Feuerwehr können diese Informationen nicht offiziell bestätigen. Die Lagerhalle, in der es gebrannt habe, sei relativ neu. Dort habe es vermutlich bisher noch nicht gebrannt, so ein Sprecher der Polizei. Auf dem Pferdehof werden Stroh- und Heugebinde für den Zoofachhandel hergestellt. Ob eine Heutrocknungsanlage noch in Betrieb sei, wisse man allerdings nicht, heißt es vor Ort.