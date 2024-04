Brand in Gartenanlage in Ulm

In einer Gartenanlage in Ulm hat es Samstagabend gebrannt. Zwei Gartenhütten standen in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 21 Uhr wurde der Leitstelle der Brand in der Gartenanlage Buchbrunnen zwischen dem Hauptfriedhof und dem Hallenbad der Bundeswehr gemeldet. Als der Löschzug der Feuerwehr eintraf, stand eine Gartenhütte bereits lichterloh in Flammen. Eine zweite Hütte direkt daneben hatte ebenfalls Feuer gefangen. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Audio herunterladen (337 kB | MP3) Polizei geht von Brandstiftung aus Die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Besitzer der zweiten Hütte war bis kurz vor Brandausbruch in der Gartenanlage. Da in der abgebrannten Gartenhütte keine Möglichkeit der Selbstentzündung bestand, geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Erinnerung an verheerendes Feuer in Neu-Ulmer Gartenanlage Der Brand weckt Erinnerungen an das verheerende Feuer in einer Neu-Ulmer Gartenanlage im Sommer 2023. Es zerstörte mehrere Gartenhütten in neun Parzellen. Der Schaden lag bei 100.000 Euro. Die Ermittler gingen damals von fahrlässiger Brandstiftung aus. Was genau das Feuer verursacht hatte, ließ sich wegen des Ausmaßes der Zerstörung nicht feststellen.