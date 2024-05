Die 13. Ausgabe des Internationalen Donaufestes startet am 5. Juli. Ein Fest der Vielfalt, auch zum Thema Ukraine. Was zehn Tage lang in Ulm und Neu-Ulm geboten ist? Das Programm ist da!

Alle zwei Jahre feiern sich die Städte und Länder entlang der Donau am Ufer in Ulm und Neu-Ulm. Zehn Tage lang wird die Doppelstadt zum Schaufenster des Donauraumes. Rund 400.000 Besucher werden erwartet. Das neue Programm zum 13. Internationalen Donaufest wurde am Donnerstag vorgestellt. Auch die Ukraine ist wieder Thema.

Das zweite Donaufest, das während des Ukrainekrieges stattfindet, will eine "Botschaft des Friedens und der Solidarität in die Welt hinaussenden", betont der Ulmer Finanzbürgermeister Martin Bendel als einer der beiden Geschäftsführer des Donaubüros.

Wir blenden das Thema Ukraine auf keinen Fall aus, aber wir wollen uns auch das Feiern nicht nehmen lassen.

Man wolle auch "die kritischen Dinge" ansprechen, so Sebastian Rihm, der Leiter des 13. Internationalen Donaufestes: im Literaturprogramm, in gesellschaftspolitischen Diskussionen, in Fachveranstaltungen. Man feiere aber auch die Vielfalt der Kultur. Die Ukraine präsentiert sich trotz der Kriegswirren mit zwei Bands: der Frauenfolkgruppe Yagody aus Lwiw und der Worldmusikgruppe Luiku aus Kiew.

Trotz des Krieges kommen Bands aus der Ukraine zum Internationalen Donaufest: "Luiku" aus Kiew spielt Worldbeats am 12. Juli auf der Bühne in Neu-Ulm. Donaubüro Ulm/Neu-Ulm

Aus 170 Veranstaltungen die Höhepunkte auszuwählen, fällt auch dem Team des Donaubüros Ulm/Neu-Ulm alles andere als leicht. Denn wie immer soll sich die "Donau-Vielfalt in all ihren Facetten" zeigen, erklärt Sebastian Rihm, er leitet das Donaubüro sowie im Juli das 13. Internationale Donaufest.

Es bietet authentische Musik auf drei Festivalbühnen, handverlesenes Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und typische Weine auf dem Markt der Donauländer. Außerdem gibt es sechs besondere Begegnungsformate wie das internationale Jugendcamp mit 80 Mädchen und Jungen aus elf Ländern. "Einfach kommen, eintauchen, und von dieser unbeschreiblichen Kulisse in Ulm und Neu-Ulm treiben lassen," rät der Chef des Donaufestes.

Der renommierte Schriftsteller Ilija Trojanow ist der Hauptredner zum Auftakt des 13. Donaufestes Ulm/Neu-Ulm am 5. Juli. Er ist in Sofia, Bulgarien geboren. Thomas Dorn

Zum Auftakt des Donaufestes kommt der aus Bulgarien stammende Schriftsteller Ilija Trojanow und hält die Rede bei der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag, den 5. Juli. Außerdem liest er einen Tag später im Ulmer Stadthaus aus seinem Roman "Tausend und ein Morgen".

Üppiges Programm des Donaufestes ist online

Das üppige Programm wird zur 13. Ausgabe des Festes nicht mehr komplett gedruckt. In Papierform gibt es im Juli nur noch das Faltblatt für die Hosentasche sowie Sonderausgaben für die Presse. Dafür ist das gesamte Programm des Donaufestes jetzt digital. Auf der neuen Homepage kann sich das Publikum je nach Interesse sein Programm selbst zusammenstellen. Das sei zeitgemäß, kostengünstiger und nachhaltiger, so die Veranstalter.

SWR Studio Ulm macht während des Donaufestes Live-Programm auf dem Medienboot mit Gästen und Musik SWR

SWR Studio Ulm mit Live-Programm auf dem Medienboot

Auf der schwimmenden Bühne mitten auf der Donau macht der SWR täglich Live-Programm: mit Gästen aus Politik, Kultur und Handwerk der Donauländer. Live auf dem Medienboot am Neu-Ulmer Ufer singen und spielen Duos, Trios und Bands aus Wien, Budapest und vom Balkan.

Attraktive Preise wie Fahnen des Donaufestes zu gewinnen

An allen Donaufesttagen von 16 bis 17 Uhr kann man auch attraktive Preise wie alte und neue Fahnen gewinnen. Wenn man beim Donauquiz mitmacht oder ein Glückslos am Stand des SWR Studios Ulm zieht. An der Ulmer Schachtel am Neu-Ulmer Ufer.