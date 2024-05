Rauchschwaden über dem Rottenburger Ortsteil Ergenzingen (Kreis Tübingen). Am frühen Montagabend hat dort ein Wohnhaus samt Scheune gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

In Rottenburg-Ergenzingen ist am Montag in einem Wohnhaus mit angebauter Scheune ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei war das Gebäude unbewohnt und stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr hinzukam. Rund 150 Einsatzkräfte haben verhindert, dass sich das Feuer auf die Nachbarhäuser ausgebreitet hat. Deren Bewohner wurden sicherheitshalber vorübergehend evakuiert.

Leichte Rauchgasvergiftung bei Anwohnern

Die Feuerwehr vermutet, dass Rauchschwaden ins Lüftungssystem zweier Geschäfte in Rottenburg-Ergenzingen gezogen sind. Sechs Menschen sind aufgrund von leichten Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst versorgt und einige von ihnen ins Krankenhaus gebracht worden. An der Brandstelle selbst wurde niemand verletzt.

Feuerwehr Rottenburg ganze Nacht im Einsatz

Die Löscharbeiten haben laut Polizei bis weit in die Nacht gedauert. Die Feuerwehr war in den frühen Morgenstunden noch vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar, die Höhe des Schadens wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Den vom Brand zerstörten Giebel der Scheune haben die Einsatzkräfte kontrolliert einstürzen lassen, so die Polizei.