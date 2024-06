Wo in Tübingen die Straße abbiegt zum SWR-Studio, gibt es jetzt eine besondere Ampel - mit den schwäbischen Kultfiguren Äffle und Pferdle.

Trickfiguren mit Tradition

An der Ampel leuchtet künftig bei Rot ein stehendes Äffle und bei Grün ein gehendes Pferdle. Sie ist ein Geschenk der Stadt an den Südwestrundfunk. Die beiden Zeichentrickfiguren hatte der Stuttgarter Trickfilmer Armin Lang im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks (heute SWR) schon vor Jahrzehnten entwickelt. Ab 1960 erschien erst das Pferdle als Stuttgarter Wappentier in kurzen Einspielern zwischen den Werbeblöcken, 1963 gesellte sich das Äffle dazu. Mittlerweile sind die beiden richtige baden-württembergischen Fernsehstars.

Äffle und Pferdle singen in ein Mikrofon SWR SWR

Fan-Club hatte Idee für Tübinger Ampel

Es gibt sogar einen Fan-Club, den "Pferdle & Äffle"-Club Heidenheim, der auch die Idee für die Ampel in Tübingen hatte. Sie kostet rund 1.500 Euro und ist nach Stuttgart, Böblingen und Kirchheim/Teck die vierte Fußgängerampel mit Äffle und Pferdle im Ländle. Die Ampeln stehen zusätzlich neben den regulären Fußgängerampeln und sind parallel zu diesen geschaltet.