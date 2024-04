per Mail teilen

Nach dem Vorfall im Rhein-Neckar-Kreis nahm die Polizei einen mutmaßlich beteiligten Mann vorläufig fest. Ein Großaufgebot der Polizei und eine Hundestaffel waren im Einsatz.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Donnerstagmorgen ein Mann im Schriesheimer Ortsteil Altenbach schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Tat ereignete sich in einem ruhigen Wohngebiet. Altenbach liegt in einem idyllischen Seitental. Die Polizei führt nach eigenen Angaben umfassende Zeugenbefragungen durch.



Jemand hat auf einen Mann eingeschlagen und überall war Blut.

Hundestaffel wird in Altenbach eingesetzt

Einen weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung habe man mit Hilfe der Hundestaffel ausfindig machen könne, so der Sprecher. Dieser Mann sei als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Offenbar hatte eine Passantin den Vorfall der Polizei gemeldet.

Tatort in Schriesheim-Altenbach: Ermittler sammeln Hinweise zum Tathergang. SWR

Wir konnten unmittelbar nach der Tat einen Tatverdächtigen festnehmen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben des Polizeisprechers nicht. Die Kriminalpolizei war den Angaben zufolge ebenfalls vor Ort und ermittelte.