Mann auf Geburtstagsparty in Neustadt niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Auf einer Geburtstagsfeier in Neustadt an der Weinstraße sind bereits in der Nacht auf Samstag zwei Männer in Streit geraten und mit Messern aufeinander losgegangen.

Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 2 Uhr am Morgen, als die beiden Männer im Alter von 45 und 67 Jahren auf der Party so sehr aneinander gerieten, dass sie die anderen Gäste vergraulten. Mit Küchenmesser auf Oberkörper eingestochen Danach eskalierte der zunächst verbale Streit und es kam zu der Messerstecherei zwischen dem 45-Jährigen und dem 67-Jährigen, berichtet die Polizei weiter. Dabei stach der der 45-Jährige mit einem Küchenmesser mehrfach auf seinen älteren Kontrahenten ein und verletzte ihn dabei am Oberkörper. Das Opfer brach bewusstlos zusammen. Der mutmaßliche Messerstecher rief dann selbst einen Rettungsdienst. Messerstecherei in Neustadt: 2,5 Promille Alkohol Der 67-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, so die Polizei weiter. Auch der Tatverdächtige hat demnach mehrere Stich- und Schnittwunden. Zudem war er erheblich betrunken. Eine Atemalkoholtest habe 2,5 Promille ergeben. Nach Festnahme wieder auf freiem Fuß Noch am Samstag erließ ein Richter am Amtsgericht Frankenthal einen Haftbefehl, setzte diesen aber dann außer Vollzug. Der Tatverdächtige wurde unter Auflagen wieder in die Freiheit entlassen.