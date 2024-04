In einer Mannheimer Waschstraße ist ein Mitarbeiter verletzt worden, nachdem das Auto eines Kunden ihm über das Bein rollte. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren.

Ein 83 jähriger hat mit seinem Auto in einer Waschstraße in Mannheim am Montag einen Mitarbeiter der Anlage verletzt, weil er versehentlich aufs Gas drückte. Das Auto beschleunigte deshalb und prallte in der Waschstraße auf ein anderes Fahrzeug. Ein 29-Jähriger, der das Auto gerade mit einer sogenannten Waschlanze abstrahlen wollte, wurde erfasst und zu Boden geschleudert.

Waschstraßen-Mitarbeiter in Mannheim wird verletzt

Das Auto des 83-Jährigen rollte dann über das Bein des Mannes, der am Boden lag. Der 29-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto des 83-Jährigen rollte nach dem Unfall noch weiter ungebremst durch die Waschanlage, bis es mit einer Schutzplanke kollidierte und so zum Stehen kam.

Durch den Unfall verletzte sich auch der 83-jährige Mann leicht. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der 83-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.