Kaufhof Speyer bleibt: Das sagt die Stadt

Am Wochenende haben die etwa 60 Beschäftigten bei der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale in Speyer aufgeatmet. Im Gegensatz zu der Filiale in Mannheim bleibt ihre erhalten. Auch die Stadtspitze in Speyer ist froh über diese Entwicklung.

Speyers SPD-Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist erleichtert über die Entscheidung der insolventen Warenhauskette. Wie sie in einer Stellungnahme erklärt, hätte sich eine Schließung nicht nur für die Stadt und den Einzelhandel in der City negativ ausgewirkt, sondern vor allem die 60 Beschäftigten der Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale in der Maximilianstraße getroffen. In Speyer läuft´s noch Offenbar stimmten bei der Filiale in Speyer der Umsatz und die Miethöhe. Der finanziell angeschlagene Warenhauskonzern hatte am Samstag mitgeteilt, dass jede Filiale, die weitergeführt wird, bereits jetzt oder in absehbarer Zeit profitabel sein muss. Im Zuge des Insolvenzplans müssen bis Ende August bundesweit 16 von 92 Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen schließen. Dadurch verlieren etwa 1.400 Beschäftigte ihren Job.