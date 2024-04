Am Samstagabend ist in Mannheim beim Abbiegen ein Straßenbahnwagon entgleist. Es gab einen leicht verletzten Fahrgast und einen 100.000-Euro-Schaden am Gleisbett und an der Bahn.

Beim Abbiegen von der Kurpfalzstraße auf die Bismarckstraße ist am Samstagabend gegen 19 Uhr in Mannheim der hintere Straßenbahnwagon entgleist. Dadurch kam es zu einem erheblichen Schaden am Gleisbett und an der Bahn: 100.000 Euro nach ersten Schätzungen. Von den rund 100 Fahrgästen, die an Bord waren, wurde einer leicht verletzt. Zwei Bergungskräne hieven Bahn in die Gleise zurück Das Zugfahrzeug blieb auf der Schienen. Um die restlichen Waggons wieder auf die Gleise zu setzen, waren zwei Bergungskräne notwendig. Die Bismarckstraße blieb während der Bergung bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Gegen 1.30 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, Zeichen einer Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht.