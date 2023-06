Straßenbahn stößt in Mannheim mit Reisebus zusammen

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Reisebus in Mannheim sind sechs Menschen verletzt worden. Rettungskräfte waren im Einsatz.

In Mannheim ist am Donnerstagnachmittag ein Reisebus mit einer Straßenbahn kollidiert. Bei dem Unfall im Bereich der Haltestelle Fahrlach wurden laut Mitteilung der Polizei sechs von insgesamt 15 Fahrgästen in der Straßenbahn verletzt, der Fahrer des Reisebusses erlitt einen Schock. In dem Reisebus waren laut Polizei keine Fahrgäste. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst offen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es.

Straßenbahn aus dem Gleis gesprungen

Nach Angaben der Polizei war der Reisebus aus dem Ortenaukreis gegen 16:30 Uhr mit der Straßenbahn zusammengeprallt. Durch die Wucht des Aufpralls sprang die Bahn aus den Gleisen. Die betroffene Fahrlachstraße im Mannheimer Südosten wurde in beide Richtungen gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Laut Polizeiangaben wurden die Straßensperrungen am Abend gegen 22 Uhr aufgehoben. "Die Verkehrsunfallaufnahme ist beendet, die Bergung der Straßenbahn ist abgeschlossen", teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.