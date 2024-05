Das Baby einer vor über zwei Monaten getöteten Ukrainerin bleibt vorerst in einer Pflegefamilie. Das teilte der Rhein-Neckar-Kreis auf SWR-Anfrage mit. Die Ermittlungen dauern an.

Nachdem die Mutter eines Säuglings Anfang März am Rheinufer in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) tot aufgefunden wurde, hat das Jugendamt die Vormundschaft für das Baby übernommen. Das sagte eine Sprecherin des Kreises dem SWR. Eigentlich wollte die Schwester der getöteten 27-Jährigen das Baby adoptieren. Das Familiengericht Wiesloch hat aber entschieden, dass das kleine Mädchen in der Bereitschaftspflegefamilie bleiben soll. Der Säugling werde aktuell von den Pflegeeltern gut versorgt, so die Sprecherin weiter.

Verdächtiges Paar aus Sandhausen schweigt weiterhin

Ein Ehepaar aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) wird verdächtigt, die Mutter sowie die Großmutter umgebracht zu haben, um das Baby als ihr eigenes auszugeben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schweigen beide nach wie vor zu den Vorwürfen. Der Säugling konnte bei der Festnahme der beiden Tatverdächtigen unversehrt geborgen werden.

Am 7. März haben Spaziergänger im Bereich des Rheindamms in Hockenheim die Leiche der 27-Jährigen entdeckt dpa Bildfunk picture alliance/dpa/pr-video | René Priebe

Sonderkommission "Rampe" wurde aufgelöst

Die Leiche der Mutter war bei Hockenheim gefunden worden, die der 51-jährigen Großmutter einige Tage später in einem See bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe). Die nach den beiden Leichenfunden zusammengestellte Sonderkommission "Rampe" ist nach Angaben der Polizei inzwischen aufgelöst und in eine Ermittlungsgruppe mit deutlich weniger Beamten umgewandelt worden. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft an.