Leiche bei Bad Schönborn gefunden: Laut Polizei Mutter der getöteten Ukrainerin

Die Polizei hat in einem See bei Bad Schönborn eine Leiche gefunden. Es handelt sich um die Mutter einer Frau, die vor einer Woche tot in Hockenheim gefunden wurde.

Die Polizei hat in einem See bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) den leblosen Körper einer Frau gefunden. Es handelt sich um eine vermisste 51-Jährige aus der Ukraine. Das hat ein DNA-Test am Mittwoch ergeben. Die 27-jährige Tochter der Frau wurde bereits vor einer Woche tot gefunden.

Leiche nach tagelanger Suche der Polizei im See gefunden

Die Leiche wurde am Dienstag nach tagelanger Suche im Uferbereich eines kleinen Sees im Bad Schönborner Ortsteil Mingolsheim gefunden. Laut Polizei handelt es sich nach einem DNA-Abgleich am Mittwoch um die Mutter einer vor einer Woche tot am Rheindamm bei Hockenheim gefundenen 27-Jährigen. Die Obduktion der jetzt gefundenen Leiche steht noch aus. Nach dem Ergebnis einer Sonderkommission der Mannheimer Polizei sollen beide am 6. März getötet worden sein.

Eine erste Leichenschau hat ergeben, dass auch sie womöglich durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Zwei Verdächtige wegen Mordes in Untersuchungshaft

Ein 44 Jahre alter Mann und eine 43 Jahre alte Frau sind wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Den beiden wird "gemeinschaftlicher heimtückischer Mord zur Verdeckung einer Straftat" vorgeworfen. Sie hatten das Baby der 27-jährigen Frau bei sich. Das Kind befindet sich in Sicherheit.

Die beiden Getöteten und das Baby waren zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht.