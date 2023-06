per Mail teilen

Tödlicher Unfall in Freiburg: Eine Frau geht wohl bei Rot über eine Ampel. Der Fahrer einer Straßenbahn kann den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Eine Frau ist am Donnerstag in Freiburg von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die 54-Jährige habe ersten ersten Erkenntnissen zufolge die Schienen im Stadtteil Wiehre an einer Ampel bei Rot überquert, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer der Straßenbahn konnte den Zusammenstoß demnach nicht mehr verhindern. Beim Zusammenprall mit der Bahn wurde die Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Fahrgäste wurden psychologisch betreut

Fahrgäste in der Richtung Innenstadt fahrenden Bahn wurden den Angaben zufolge nicht verletzt, einige mussten jedoch psychologisch betreut werden. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Unfalls in der Bahn waren, ist nicht noch bekannt. Der Straßenbahnverkehr an der Unfallstelle war längere Zeit unterbrochen. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.