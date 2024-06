Wie kam es zu der zerstörerischen Flut im Rems-Murr-Kreis? Viele Geschäfte müssen komplett geräumt werden. Doch einige Betroffene bekämpfen das mit guter Stimmung.

Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) hat es Sonntagnacht besonders stark mit Überschwemmungen getroffen. Der Starkregen verwandelte die Straßen in kürzester Zeit in reißende Flüsse. Über einen Meter hoch stieg das Wasser. Es lief in Keller, Wohnungen und Geschäfte. Jetzt wird aufgeräumt und geputzt, auf den Straßen türmen sich die Müllberge.

Rudersberg: Geschäfte mit Totalschaden

Vieles ist nicht mehr zu retten. An den Straßenecken stehen verschlammte Elektrogeräte und Möbel. Im Buch- und Schreibwarenladen muss Mitarbeiterin Monika Baumgarten alles rauswerfen, was nicht über 1,50 Meter hoch im Regal stand. Ihren Arbeitsplatz so zu sehen, sei "furchtbar, absolut furchtbar". Das tue einem bis ins Herz hinein weh, sagt Baumgarten.

Nicht mehr zu verkaufen: Monika Baumgarten stapelt durchweichte Bücher vor den Laden. SWR Luisa Bleich

Auch Podologin Romy Gerbet-Stiefel schiebt das Wasser aus ihrer Praxis. Die Fußpflegerin war am Wochenende noch nicht einmal da, als die Flutwelle durch Rudersberg rollte. Erst Montag kam sie zurück in den Ort. Die Tür der Praxis hätten sie danach gewaltsam aufstemmen müssen. "Drinnen war alles braun", erzählt sie betrübt. Erst seit vier Jahren habe sie die Praxis betrieben: "Jetzt habe ich erstmal gar keinen richtigen Plan."

Putzen und alles für die Versicherung fotografieren: Romy Gerbet-Stiefel weiß noch nicht, wie es mit ihrer Praxis für Fußpflege weitergehen soll. SWR Luisa Bleich

Gute Stimmung durch die Hilfsbereitschaft

Bei der Metzgerei Hinderer stapelt sich schlammiges Gerät. "Wir hatten 1,80 Meter Wasser im Laden. Geräte kaputt, Ware kaputt - es ist wirklich ein Totalschaden", sagt Dorothe Hinderer über den Metzgereibetrieb, den es schon über 200 Jahre gibt. Trotzdem muss sie schmunzeln: Ein Kunde habe erzählt, er habe die Preisschilder der Metzgerei in mehreren Kilometern Entfernung gefunden. Zum Lachen ist Hinderer auch wegen der vielen Hilfsbereitschaft zumute, die die Metzgerei bekommt: "Freunde, Bekannte, Mitarbeiter und ihre Familien oder Fremde - wir mussten sogar schon Leute weiterschicken, weil bei uns zu viele helfen wollten."

Man darf die gute Laune nicht verlieren, sonst geht es nicht.

Die viele Hilfsbereitschaft gibt Dorothe Hinderer Kraft und Trost, sagt sie. Ihre Metzgerei hat einen Totalschaden. Trotzdem wird geputzt und gerettet, was zu retten ist. SWR Luisa Bleich

"Alltagshelden": Nachbarschaft hilft beim Putzen

Der Nachbar-Bäcker hat in Rudersberg seine mobile Spülmaschine aufgebaut. Nun wird zum Beispiel Geschirr aus den betroffenen Geschäften gemeinschaftlich gespült. Die Nachbarschaftshilfe sei grandios, schwärmt Martin Hinderer, der Bruder des Metzgers, der auch zum Helfen gekommen ist: "Einer bringt einen Wasserschlauch, jemand anderes ein Hochdruckgerät. Da ist dann auch eine ganz fröhliche Stimmung hier, wenn alle zusammenhelfen." So gehe es voran, damit hoffentlich keiner verzweifle. Die Ehrenamtlichen seien gerade für ihn echte Alltagshelden.

Die Alltagshelden sind die Ehrenamtlichen, die sich alle gegenseitig helfen.

Die Nachbarinnen und Nachbarn, die es nicht getroffen hat, bringen auch Essen und Getränke. Nicht nur für die Helfenden, sondern auch die Betroffenen. Denn wer nur im Erdgeschoss gewohnt hat, hat teilweise fast alles verloren und die überschwemmten Autos sind ebenfalls defekt.

Geschirr vom Schlamm befreien: Mit vielen freiwilligen Helfern geht es in Rudersberg nach der Flut voran. SWR Luisa Bleich

Flut: Autos werden erst nach Gutachten abgeschleppt

Die hauptamtlichen Einsatzkräfte pumpen derweil weitere Keller aus, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr in Rudersberg. Um die höher werdenden Müllberge kümmern sich die Gemeinde und die Müllabfuhr. Auch die Autos, die überall hingetrieben wurden und sich teilweise in den Straßen stapeln, müssen entfernt werden. Was direkt im Weg stand, wurde gleich abtransportiert , sagte der Feuerwehrmann. "Bei anderen Autos muss dann auch erst der Gutachter für die Versicherungen kommen und sich das anschauen und dann erst werden die abgeschleppt."

Trinkwasserversorgung steht wieder, Strom nicht

Mittlerweile ist auch die Trinkwasserversorgung in Rudersberg wieder stabil. Trotzdem sollte das Wasser in vielen Ortsteilen vorsichtshalber noch abgekocht werden, heißt es beim Landratsamt Rems-Murr. Nun gilt es, auch die Stromversorgung zu stabilisieren. Dazu seien Mitarbeitende der Energieversorger in Rudersberg unterwegs. Manche Bürgerinnen und Bürger berichten außerdem, dass das Handynetz im Ort extrem schlecht sei nach dem Starkregen-Wochenende.

Gerüchte: Wie kam es zu der Flut in der Rudersberg?

Während die Aufräumarbeiten laufen, kursieren offenbar Gerüchte, dass am nahegelegenen Ebnisee bei Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) am Wochenende Wasser abgelassen wurde und das zu den massiven Überschwemmungen geführt haben soll. Doch an den Gerüchten ist nichts dran, heißt es vom Rems-Murr-Kreis. Wichtig sei, dass ein Starkregen, also eine Gewitterzelle für die Überschwemmungen im Wieslauftal gesorgt habe - nicht das Hochwasser des Flüsschens Wieslauf selbst, betonte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Das Wasser sei durch den Regen aus allen Richtungen gekommen. Daran habe der Ebnisee in seiner Funktion als Puffer für den Fluss und auch ein Hochwasser-Rückhaltebecken nichts ändern können.

Der Ebnisee selbst liegt auf der Gemarkung von Kaisersbach. Der dortige Bürgermeister Michael Clauss (parteilos) betonte auf SWR-Anfrage, dass der Ebnisee nicht entleert wurde. Er habe im Gegenteil Wieslaufwasser abgefangen und so wohl noch Schlimmeres im Tal verhindert. Ein Sprecher der Stadt Rudersberg erklärte, aktuell läge der Fokus voll auf den Aufräumarbeiten. Über die Ursachen für die massiven Überschwemmungen werde man sich erst später kümmern.

Hochwasser-Folgen für die Europa- und Kommunalwahl

Durch die Überschwemmungen durch Hochwasser und Starkregen ist auch die Kommunal- und Europawahl am Wochenende betroffen. In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wurden nämlich zwei geplante Wahllokale überflutet. Das Wahllokal im ehemaligen Notariat in der Wiesenstraße sowie das Wahllokal in der Birkmannsweiler Halle sind mit Schlamm verwüstet und können am Sonntag laut der Stadt nicht benutzt werden. Die Ausweichwahllokale sind im Haus der Jugend und im evangelischen Gemeindehaus Birkmannsweiler.