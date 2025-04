In Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat ein Obsthof gebrannt. Um seine Bäume vor Frost zu schützen, hat der Landwirt über Nacht wohl kleine Feuer gelegt. Das ging schief.

Am frühen Dienstagmorgen hat in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein landwirtschaftliches Anwesen gebrannt. Der Landwirt habe zum Schutz der Apfelblüten vor Frost über Nacht mehrere kleine Feuer neben den Bäumen angezündet, so die Polizei. Die Flammen griffen auf einen Baum und später auch auf eine Scheune und den Dachstuhl eines angrenzenden Wohngebäudes über. Eine Erntehelferin, die in dem Haus auf dem Aussiedlerhof wohnte, konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr retten.

Brand in Kirchheim: Wohnhaus stark beschädigt, Scheune eingestürzt

Laut Polizei hatte ein Nachbar das Feuer entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Rund 120 Feuerwehrkräfte konnten den Brand eindämmen. Das Wohnhaus stehe noch, sei durch den Brand aber stark beschädigt worden, sagte Christian Scherb, Feuerwehrkommandant in Kirchheim am Neckar. Die ausgebrannte Scheune mit Werkzeugen und einem Traktor sei mittlerweile eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens einer halben Million Euro. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

Weiterer Brand in Althütte wegen Abflammens von Unkraut

Am Tag zuvor war in der Region Stuttgart schon ein weiteres Gebäude in Brand geraten, weil das Feuer aus dem Garten auf das Haus übergriff. In Althütte (Rems-Murr-Kreis) hat am Montagnachmittag ein Dachstuhl gebrannt. Hier ist der Versuch, Unkraut mit einem Brenner abzuflammen, schiefgegangen.

Durch einen Funkenflug ging das Feuer von einer Hecke auf ein Wohnhaus über. Einen größeren Schaden konnte die Feuerwehr verhindern. Auch hier wurde niemand verletzt. Das Haus ist laut Polizei weiter bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Feuerwehr: Weniger Frostfeuer, mehr Frostberegnung

Feuerwehrkommandant Scherb rät insgesamt zur Vorsicht. Insbesondere beim Abflammen von Unkraut sei die Gefahr in der Nähe von Hecken groß. Denn dort gebe es trockenes Laub oder Gestrüpp. "Das fängt natürlich schnell an zu brennen. Aber da reicht auch eine Zigarettenkippe, die man wegwirft. In Verbindung mit Wind und Trockenheit ist das natürlich schwierig."

Idealerweise einfach mal kurz nachdenken, was es für Konsequenzen haben könnte.

Frostfeuer seien eher früher verbreitet gewesen, so der Feuerwehrkommandant weiter. Mittlerweile schwenkten viele Landwirte um zur Frostberegnung. "Wenn Frost ansteht, werden Obstbäume beregnet, damit die Knospen einfrieren und das Eis die Knospen und Blüten schützt."

Es ist allgemein zu trocken: Zusätzlich hohe Waldbrandgefahr

Allgemein sei es für diese Jahreszeit zu trocken, sagen Expertinnen und Experten. Der März sei der wärmste und trockenste Monat seit vielen Jahren gewesen. Das erhöhe auch die Waldbrandgefahr. Am vergangenen Freitag hatte es bereits in einem Mischwald bei Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) gebrannt. Betroffen war eine Fläche von 250 bis 400 Quadratmetern. Da es nur am Boden brannte, konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Die Brandursache ist unklar, die Polizei sucht Zeugen.