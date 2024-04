Am 9. Juni findet die Kommunalwahl statt. Bürgerinnen und Bürger können einen neuen Gemeinderat und Kreistag wählen. Wer darf wählen? Was ist neu? Das Wichtigste zusammengefasst.

Alle fünf Jahre sind die Menschen in Baden-Württemberg zur Kommunalwahl aufgerufen: Am 9. Juni 2024 ist es wieder soweit. Dann werden in Baden-Württemberg neue Gemeinderäte, Kreistage und in Stuttgart die Regionalversammlung gewählt.

Außerdem findet am gleichen Tag die Europawahl statt. Das heißt: In 1.101 Städten und Gemeinden können die Wählerinnen und Wähler zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimme für beide Wahlen abgeben. Für alle, die an dem Tag nicht wählen gehen können, gibt es die Briefwahl. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes vom Februar 2024 sind etwa 8,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wahlberechtigt.

Was für die Kommunalwahl in BW zu beachten und was neu ist, haben wir hier zusammengefasst:

Zum ersten Mal können sich bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg am 9. Juni auch Jugendliche ab 16 Jahren zur Wahl aufstellen lassen. Sie haben also neben dem aktiven jetzt auch das passive Wahlrecht. Der Landtag von Baden-Württemberg beschloss im März 2023 die Änderung des kommunalen Wahlrechts.

Außerdem dürfen jetzt auch Wohnungslose in Baden-Württemberg bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich "gewöhnlich" im Gebiet der jeweiligen Gemeinde oder Stadt aufhalten. Außerdem müssen sie einen Antrag beim Wahlamt der Gemeinde stellen, um in das Wählerverzeichnis wiederaufgenommen zu werden.

In Baden-Württemberg dürfen Bürgerinnen und Bürger bei der Kommunalwahl bereits ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. In einigen anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz oder Sachsen ist die Wahl erst ab 18 möglich.

Wer in Baden-Württemberg am 9. Juni bei der Kommunalwahl seine Stimmen abgeben will, benötigt die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Landes. Und man muss mindestens seit drei Monaten an dem Ort, an dem man seine Stimme abgeben will, seinen Hauptwohnsitz haben.

Kandidatin oder Kandidat für die Gemeinderatswahl in Baden-Württemberg kann werden: wer die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines EU-Landes hat, mindestens 16 Jahr alt ist und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt, wo er antreten will.

In Baden-Württemberg gibt es 1.101 Städte und Gemeinden. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wird der Gemeinderat oder auch der Ortschaftsrat gewählt. Ist eine Gemeinde in räumlich getrennte Ortsteile aufgeteilt, dann gibt es in diesen Ortsteilen einen Ortschaftsrat, dessen Mitglieder ebenfalls gewählt werden. Drei Ortschaftsräte hat es zum Beispiel in der Gemeinde Maselheim (Landkreis Biberach). Dort gibt es Ortschaftsräte in Äpfingen, Laupertshausen und Sulmingen.

Neben den Gemeinderäten werden bei der Kommunalwahl auch in den 35 baden-württembergischen Landkreisen die Mitglieder der Kreistage gewählt - in Stuttgart auch die 80 Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands der Region Stuttgart.

Jeder Wähler, jede Wählerin hat bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg laut Innenministerium so viele Stimmen wie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zu wählen sind: In Stuttgart sind es zum Beispiel 60, in Hechingen (Zollernalbkreis) 26 und in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) 22. Das baden-württembergische Kommunalwahlrecht hat einige Besonderheiten - zum Beispiel gibt es das sogenannte Kumulieren und Panaschieren. Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen auf einzelne Bewerberinnen und Bewerber ansammeln (kumulieren) oder sie auf Kandidierende unterschiedlicher Wahlvorschlagslisten verteilen (panaschieren).

Spätestens bis drei Wochen vor der Wahl erhält jeder Wahlberechtigte, ohne dass er etwas tun muss, die Wahlbenachrichtigung. Darin teilt die Verwaltung mit, dass er wählen darf, in welchem Wahllokal und wann der Wahltermin ist. Sie werden dann auch über die Möglichkeit informiert, die Briefwahl zu nutzen.

Wer also am Wahlsonntag, dem 9. Juni, im Urlaub ist oder schon vorher gemütlich zu Hause seine Stimmen verteilen will, kann das per Briefwahl tun. Dazu muss man in der Gemeinde des Hauptwohnortes einen sogenannten Wahlschein beantragen.

Wer seinen Wahlbrief per Post verschickt, muss auch hier Fristen beachten. Laut Innenministerium sollte der Brief spätestens am Donnerstag, 6. Juni, verschickt werden, damit er fristgerecht ankommt. Beim Versand aus dem Ausland sogar noch früher.