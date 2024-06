Wegen des anhaltenden Regens füllen sich in der Region Stuttgart die Flüsse. Der Landkreis Göppingen ist besonders betroffen. Rund 50 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Die Landkreise in der Region Stuttgart berichten von überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Kellern und Dauereinsätzen der Feuerwehr. Insbesondere im Landkreis Göppingen verschärft sich die Lage, so das Landratsamt Göppingen am Samstagabend. In Uhingen (Kreis Göppingen) wurden 50 Menschen, die in der Nähe der Fils wohnen, aufgefordert ihre Häuser zu verlassen.

Sie wurden von Einsatzkräften an anderen Orten untergebracht. In Wiesensteig (Kreis Göppingen) war bereits am Vormittag Wasser in ein Wasserwerk eingedrungen. Dadurch können Keime in das Trinkwasser gelangt sein. Anwohnerinnen und Anwohner müssen hier ihr Trinkwasser mindestens drei Minuten abkochen. Frühestens am Montag werden nach Angaben des Kreises Ergebnisse von Proben vorliegen, die Aufschluss über die mögliche Belastung des Wassers geben.

Die starke Regenfälle haben in der Ortschaft Hausen bei Bad Ditzenbach (Landkreis Göppingen) die Fils über die Ufer treten lassen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Zema Medien | Markus Zechbauer

Ausnahmezustand im Landkreis Göppingen

Die Lage sei Ernst, berichtete die Feuerwehr Göppingen dem SWR. Sie sind seit letzter Nacht dauerhaft im Einsatz. Die Feuerwehren im Landkreis Göppingen seien seit der Nacht zu Samstag im Dauereinsatz: Mit knapp 800 Einsatzkräften und zusätzlichen 90 Einsatzkräften des THWs versuchen sie gegen den steigenden Wasserpegel der Fils anzukommen. Keller müssen ausgepumpt und Straßen gesperrt werden.

Unsere Arbeit konzentriert sich momentan darauf, mit Sandsäcken zahlreiche Gebäude vor dem übertretenden Wasser zu schützen.

Sandsäcke aus Region gegen das Hochwasser im Landkreis Göppingen

Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn helfen dem Landkreis Göppingen mit Sandsäcken aus. Esslingen stellt eine Sandsackfüllmaschine mit Bedienpersonal zur Verfügung.

Am Samstagabend entspanne sich die Lage wieder leicht, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Eine weitere Regenfront sei aber angekündigt. Deshalb soll die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten bleiben, sodass auf aktuelle Veränderungen schnell reagiert werden kann.

Der Wasserstand der Murr bei Backnang war am Samstag hoch. Über die Ufer getreten ist der Fluss zu diesem Zeitpunkt aber nicht. SWR Werner Trefz

Gesperrte Straßen in der Region Stuttgart

In den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen und im Rems-Murr-Kreis halte sich das Hochwasser in Grenzen. Laut Polizei kam es bisher zu keinen größeren Einsätzen. Mehrere überschwemmte Straßen sind gesperrt. Einzelne Keller seien ebenfalls in den Landkreisen vollgelaufen und auch Bäume sind durch das Wasser umgefallen. Sach- oder Personenschäden wurden bisher nicht gemeldet. Die Schifffahrt auf dem Neckar wurde eingestellt. Wegen des hohen Pegels würden die Schiffe nicht mehr unter den Brücken durchfahren können.

Trinkwasser abkochen auch in Gemeinden im Rems-Murr-Kreis und im Ostalb-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis ist ein Führungsstab der Feuerwehr vorsorglich eingerichtet. In mehreren Teilorten der Ortschaften Alfdorf und Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis sowie in Hundsberg in der Gemeinde Gschwend im Ostalb-Kreis muss wegen einer Verunreinigung durch Regenwasser ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden. Entsprechende Warnungen kamen am späten Samstagabend auch über die Warn-App Nina. Wie im Kreis Göppingen soll das Wasser auch hier drei Minuten abgekocht werden.