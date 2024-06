Im Rems-Murr-Kreis wurde die Evakuierung gestoppt, Schulen und Kitas sind aber teils geschlossen. In Rudersberg muss Trinkwasser abgekocht werden. Ein Überblick für die Region Stuttgart.

Seit der Nacht auf Montag sind vor allem der Rems-Murr-Kreis und der Kreis Göppingen von akutem Hochwasser betroffen. 5.000 bis 10.000 Rems-Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Dieser Aufruf zur Evakuierung wurde am Montagmittag wieder aufgehoben und die Menschen dürfen wieder zurück in ihre Häuser. Das hat Landrat Richard Sigel (parteilos) bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Der Katastrophen-Voralarm bleibt aber bestehen.

Betroffen vom Evakuierungsaufruf waren die Rems-Murr-Orte Winterbach, Remshalden, Weinstadt, Waiblingen, Winnenden und Leutenbach. Im Kreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis blieben am Montag einige Schulen und Kitas aber geschlossen. In der Nacht hatte es unter anderem Orte wie Rudersberg und Miedelsbach bei Schorndorf stark überschwemmt.

Rudersberg: Wasser muss abgekocht werden

Besonders betroffen war in der Nacht die Gemeinde Rudersberg (Rems-Murr-Kreis). Laut Feuerwehr stieg das Wasser recht plötzlich stark aus der Kanalisation an und stand kniehoch auf den Straßen. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen aus ihren Häusern. Seit Montagmorgen gilt für den ganzen Ort ein Abkochgebot für das Leitungswasser. Laut Gemeindeverwaltung ist verschmutztes Wasser ins Wasserwerk eingedrungen.

In Schorndorf-Miedelsbach stapeln sich Autos nach der Flut

Im Wieslauftal führte der Regen in der Nacht laut Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zu einem schnellen Anstieg der Pegelstände der Wieslauf und deren Zuflüssen. Einzelne Straßen im Stadtteil Miedelsbach waren durch die teilweise starker Strömung des angeschwollenen Tannbachs unpassierbar. Autos und andere Gegenstände wurden mitgerissen und aufeinandergeschoben. Menschen waren in der Nacht teilweise eingeschlossen, mittlerweile ist das Wasser von vielen Straßen wieder abgeflossen und die Bürger begutachten die Schäden.

Im Miedelsbach verwandelte sich der kleine Tannbach in eine reißende Welle. Autos, Pflastersteine und andere Gegenstände wurden mitgerissen und blieben irgendwo liegen. 7aktuell.de | Oskar Eyb

Rems-Murr-Kreis: Was vor und nach Evakuierungen wichtig ist

Die Behörde fordert die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis auf, bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen zu gehen. "Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen können Sie überraschen und das Ufer kann einbrechen", heißt es in der Meldung einer Warnapp. In Neckarrems (Rems-Murr-Kreis), wo die Rems in den Neckar fließt, verstärkten Helfer am Montagmorgen einen Deich, um trotz Evakuierungsentwarnung einen Deichbruch zu vermeiden.

Beim Landratsamtes im Rems-Murr-Kreis wurde wegen des Hochwassers auch ein Bürgertelefon eingerichtet, mit der Nummer: 07151/501-1111.

Die Rems in Neckarrems steigt weiter an. Seit 5 Uhr am Montagmorgen werden hier die Anwohner zur Evakuierung aufgerufen. SWR

Ebersbach an der Fils: Nach Vollalarm leichte Entspannung

In Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) herrscht seit Montagmorgen eine leichte Entspannung der Lage. Dort galt seit dem späten Sonntagabend ein Vollalarm. Ein Wohngebiet in Ebersbach wurde am Abend massiv überschwemmt. Rund 20 Menschen saßen in ihren Häusern fest in einer Sackgasse. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, konnten die Rettungskräfte lange nicht zu den Menschen vordringen. Sie befänden sich aber im Obergeschoss und daher nicht in akuter Gefahr. Meldungen über Verletzte gebe es bisher nicht.

Außerdem haben die Wassermassen in Ebersbach eine Lärmschutzwand eingerissen. Die angrenzende B10 wurde dabei überflutet und ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt - laut einem Polizeisprecher voraussichtlich bis Dienstag. Auch der Bahnverkehr sei zwischen Göppingen und Ebersbach komplett lahmgelegt, da die Strecke dort unter Wasser steht.

Hochwasser: Kreis Göppingen war am Sonntag stark betroffen

Ansonsten gibt es laut Polizei im ganzen Filstal viele vollgelaufene Keller. In Uhingen (Kreis Göppingen) ist die Fils im Bereich der Schulstraße und der Filsstraße großflächig über die Ufer getreten. Kreisbrandmeister Michael Reick berichtet von insgesamt 390 Stellen, an denen bis Sonntagnachmittag Hilfe benötigt wurde. Unter anderem hatten auch Donzdorf und Hausen bei Bad Ditzenbach (Kreis Göppingen) mit der überschwemmten Fils zu kämpfen. In Wiesensteig muss ebenfalls Wasser abgekocht werden.

Innenstadtkanäle schützen: Esslingen hat Damm am Wasserhaus gebaut

In Esslingen hatten Arbeiter in der Nacht einen 30 Meter langen Damm in nur acht Stunden am sogenannten Wasserhaus aufgeschüttet. Knapp 1.500 Tonnen Stein und Sand wurden dort abgeladen. Damit soll verhindert werden, dass der Neckar am Montag die Innenstadtkanäle flutet. Laut Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) bestand die Gefahr, dass sonst die Altstadt geflutet wird. Bisher halte der Damm auch gut Stand. Der Scheitelpunkt sollte laut Prognosen am Montag erreicht werden.