Während die einen nach dem Hochwasser-Wochenende schon mit den Aufräumarbeiten beginnen, kämpfen andere noch mit den Wassermassen - an der Tauber, am Neckar, am Kocher...

Auch am Montag sind die Folgen des Regens in Dauerschleife in Heilbronn-Franken noch deutlich zu spüren. Riesige Wassermassen überfluteten öffentliche Plätze und Keller, Flüsse traten über die Ufer, Feuerwehrkräfte waren im Dauereinsatz. Im Main-Tauber-Kreis musste die Feuerwehr zwei Fußgänger aus einer überfluteten Unterführung retten.

Main-Tauber-Kreis: Fußgänger aus überfluteter Unterführung gerettet

Nichts geht mehr in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Dort steht das Wasser am Montag noch fast kniehoch auf der Sportanlage des FV Lauda. Die Tauber war am Sonntag über die Ufer getreten und flutete die Straßen - und auch eine Unterführung. Aus dieser mussten in der Nacht zwei Fußgänger mit einem Schlauchboot gerettet werden.

Das Wasser stand den beiden schon bis zum Bauch, als die Rettungskräfte eintrafen, erzählte Kreisbrandmeister Andreas Geyer dem SWR. Er war selbst beim Einsatz nach Mitternacht dabei. Geyer rät dringend, Hochwasserbereiche zu meiden und Sperrungen zu beachten.

Insgesamt aber hat sich die Lage im Main-Tauber-Kreis weitestgehend entspannt, sagte er. Mittlerweile gehe das Wasser langsam zurück. Straßenmeistereien holten unterdessen Baumstämme Äste und vieles mehr aus der Tauber.

Straßenmeistereien sorgen für Ordnung: Jede Menge Äste werden aus der Tauber gefischt. SWR Rosi Düll

Nach Starkregen in Boxberg: Aufräumarbeiten kommen voran

Nach dem Starkregen rund um Boxberg (Main-Tauber-Kreis) am Sonntagnachmittag laufen jetzt die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr war an insgesamt 34 Stellen im Einsatz. Besonders betroffen war der Stadtteil Uiffingen: Die Dorfmitte, mehrere Keller und auch der Kindergarten standen unter Wasser. Laut Stadtkommandant Harry Schroth haben viele mit angepackt, im Kindergarten haben Eltern und Kinder bis in den Abend hinein geputzt.

Die Umpfer schwoll in kürzester Zeit extrem an, auch in den Stadtteilen Angeltürn und Schweigern mussten Keller ausgepumpt werden. In Unterschüpf baute die Feuerwehr eine Sandsacksperre auf, damit die braune Brühe nicht in den Ort laufen konnte.

Mehr als 50-jähriges Hochwasser im Hohenlohekreis

Auch Jagst und Kocher waren ebenfalls stark angeschwollen. Dort gehen die Pegel aktuell aber zurück, heißt es. In Bretzfeld (Hohenlohekreis) habe man Glück gehabt, sagte Bürgermeister Martin Piott (parteilos) dem SWR. Der Dimbach sei nicht über die Ufer gelaufen. "Drei Zentimeter haben gefehlt", freut sich Piott.

Stark betroffen sei hingegen der Ortsteil Weißlensburg. Es seien so viele Keller und Grundstücke geflutet worden wie noch nie. "Das ist mehr als ein 50-jähriges Hochwasser", so der Bürgermeister weiter. Die Rückhaltebecken seien zwar kräftig gefüllt, hätten aber gehalten.

Am Nachmittag kommt Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) nach Niedernhall (Hohenlohekreis). Dort will sie sich über die Erfahrungen mit aktuellen Hochwasserschutzkonzepten informieren.

Gundelsheim: Trinkwasserversorgung musste wiederhergestellt werden

Auch im Landkreis Heilbronn geht der Hochwassereinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk unterdessen weiter. Bei Bad Wimpfen, Neckarsulm-Obereisesheim und Lauffen trat der Neckar kräftig über die Ufer. In Lauffen ist die Ortsdurchfahrt auch weiterhin nicht passierbar. Derzeit stagnieren die Pegel aber, sagte Tobias Gärtner, Kommandant der Gundelsheimer Feuerwehr, dem SWR. Über Nacht war dort die B27 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, die Sperrung sei inzwischen aufgehoben, so Gärtner.

Die größte Aufgabe sei es gewesen, die Trinkwasserversorgung wiederherzustellen. Denn Pumpstationen waren vom Hochwasser betroffen, diese mussten leergepumpt werden, sagte der Gundelsheimer Kommandant. Da wenige Privathäuser vom Hochwasser betroffen waren, sei Gundelsheim mit einem "blauen Auge" davongekommen. Der Neckarpegel soll laut Gärtner am Nachmittag absinken.

Audi blieb vom Hochwasser verschont - Neckarcup mit Widrigkeiten

Nicht weit entfernt ist das Neckarsulmer Werk des Autobauers Audi. Dort ist man erleichtert. Man sei auf dem Werksgelände vom Hochwasser verschont geblieben, sagte ein Sprecher dem SWR.

Das Wetter hatte auch Auswirkungen auf das große Tennisturnier in Heilbronn, den Neckarcup. Immer wieder kam es aufgrund des Regens zu Unterbrechungen. Nicht alle geplanten Partien konnten gespielt werden, heißt es am Montagmorgen auf der Internetseite des Neckarcups.

Dennoch - alles in allem hatte laut Feuerwehr der Stadtkreis Heilbronn aber Glück gehabt und blieb von größeren Wassermengen verschont.

Lage im Kreis Schwäbisch Hall entspannt sich

Im Kreis Schwäbisch Hall entspannt sich die Lage weiter. Am Sonntag sind aufgrund der Starkregengewitterfronten auf die ohnehin angespannte Hochwassersituation noch einmal große Wassermassen dazu gekommen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Stark betroffen war demnach erneut das Bühlertal. "Uns liegen derzeit glücklicherweise keine Meldungen über Personenschäden vor", heißt es. Dennoch mussten die Einsatzkräfte oft ausrücken - zu einigen Hangrutschen, umgestürzten Bäume sowie erhebliche Überschwemmungen.

Im Kreis Schwäbisch Hall, wie hier in Vellberg-Talheim, stehen Straßen unter Wasser. SWR

Zugreise nach Süddeutschland? Keine gute Idee, sagt die Bahn

Unterdessen rät die Bahn von Reisen nach Süddeutschland ab. Angesichts des Hochwassers komme es zu vielen Einschränkungen zwischen München und Würzburg sowie Nürnberg, heißt es - auch in der Region Heilbronn-Franken. So kommt es laut Bahn auf der Strecke Karlsruhe über Stuttgart und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) nach Nürnberg zu Zugausfällen. Besonders betroffen seien allerdings der Rems-Murr-Kreis und der Ostalbkreis.