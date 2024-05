Der Regen ist das beherrschende Thema dieser Woche: Erst läuft Wasser im Hauptbahnhof in Stuttgart rein. Kaum ist es dort wieder trocken, fällt jetzt auch das Wochenende ins Wasser.

Hi ich bin Redakteurin Katharina Kurtz, und wir müssen über's Wetter reden! Auch wenn ich normalerweise finde, dass es kein langweiligeres Gesprächsthema gibt. Aber diese Woche war schon gut was los in Stuttgart:

Einmal Starkregen, und dann war es schon passiert: Montagabend sind in Stuttgart-Mitte einige Keller vollgelaufen, die Arnulf-Klett-Passage am Hauptbahnhof war zeitweise überschwemmt, und quasi nochmal eine Etage tiefer ist auch Wasser in den S-Bahntunnel gelaufen. Eine Kollegin stand selbst am Bahnsteig und fand es echt "gruselig".

Nun ist in diesem Fall nichts Dramatisches passiert, aber das Thema Starkregen und Überschwemmungen wird uns weiter den Sommer über begleiten. Und andernorts in Baden-Württemberg wie zum Beispiel in Gemmingen (Kreis Heilbronn) hat es Mitte Mai schon schwere Überflutungen gegeben. Eine naheliegende Frage ist nach solchen Ereignissen immer: Kann das mich oder mein Zuhause auch treffen?

Stuttgart und andere Städte haben Starkregenkarte

Wie bereits viele andere Städte hat auch Stuttgart eine Starkregen-Gefahrenkarte erstellt. Hier kann man nachschauen, wo im Stadtgebiet Gefahren durch Sturzfluten, Starkregen und Hochwasser bestehen. Man kann auch die eigene Adresse in ein Suchfeld eintippen. Vielleicht ist ja auch eine Unterführung für euch interessant, wo ihr oft mit dem Fahrrad oder dem Auto durchfahrt.

Ein Ausschnitt aus der Starkregen-Gefahrenkarte der Stadt Stuttgart. Es sind die Stellen blau markiert, wo es bei Starkregen Überflutungen geben könnte. Um zur interaktiven Karte für ganz Stuttgart zu gelangen, klickt auf den Link im Artikel. Stadt Stuttgart

Wochenende mit Regen: Kessel Festival, Fischmarkt, "Stadion der Träume"

Der Regen bleibt auch an diesem Wochenende weiter ein Thema. In der SWR-Wettervorhersage heißt es: "Am Freitag und Samstag öfter Regen und teils auch hohe Regenmengen." Na ja, so mittelmäßiges Ausflugs- und Grillwetter. Dabei ist am Wochenende in Stuttgart einiges geboten: Ganz vorne dabei ist das Kessel Festival auf dem Wasen. Vergangenes Jahr waren rund 65.000 Leute da und zwar in der allergrößten Hitze. Dieses Mal könnte es eher eine Wasserschlacht werden. Unsere Kollegen von "DASDING vor Ort", den "Kesselgeschichten", sind auf dem Kessel Festival unterwegs und haben sich lustige Regen-Challenges ausgedacht. Zu lesen hier am Samstag und Sonntag hier bei den Kesselgeschichten auf Instagram.

Und auch abseits des Wasens ist in Stuttgart einiges geboten: In Stuttgart-Hofen findet am Neckar das Hofener Sommerfest statt, auf dem Marienplatz gibt's weiterhin als Warm-Up zur Euro 2024 in der Host City Stuttgart, das "Stadion der Träume", und der Hamburger Fischmarkt auf dem Karlsplatz geht in sein letztes Wochenende. Manch einer dort nimmt das Regenwetter norddeutsch mit Humor. Ein Nutzer schreibt auf Instagram: "Sogar Wetter wie in Hamburg."

Über den starken Regen und den Wassereinbruch am Stuttgarter Hauptbahnhof hat SWR4 am 27.5.2024 berichtet.

Stimmt ab! Ich geh' trotzdem raus und lasse mir das Wochenende nicht verderben. Regenjacke und Schirm - check! Regen?! Brrr. Ich bleib Zuhause auf dem Sofa. Ist doch super, dass es regnet. Die Natur braucht den Regen. Abschicken

Letztes Mal wollten wir von euch wissen, wie für euch Stuttgart duftet. Die meisten (51,9 Prozent) haben geantwortet: "Duftet?! Ich riech nur Abgase und Benzin."