Für die Einkaufsnacht leuchtet die Innenstadt Stuttgarts in bunten Farben. Besonders die Laser-Show beeindruckt die Zuschauer. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 200.000 Besuchern.

Die City-Initiative Stuttgart e.V. (CIS) veranstaltet am Samstag die lange Einkaufsnacht "Stuttgart leuchtet". Besucher und Besucherinnen können bis 22 Uhr in Stuttgart einkaufen und die Innenstadt in bunten Farben erleuchtet sehen. Ein Zuschauermagnet der Einkaufsnacht sei die 3D-Laser-Show am Abend, so der Veranstalter.

"Stuttgart leuchtet" zieht viele Besucher in die Innenstadt

Die traditionelle lange Einkaufsnacht bringt auch in diesem Jahr die Innenstadt wieder zum Leuchten. Die Königstraße wird durch mehrere Lichtelemente in bunte Farben getaucht. Neben den geöffneten Geschäften sorgen auch Essensstände und der erste Glühwein für gute Stimmung.

Für die lange Einkaufsnacht, unter dem Motto "Stuttgart leuchtet", wurden mehrere Lichtinstallationen in der Stuttgarter Innenstadt verteilt. SWR Frederike Hagedorn

Von 18 bis 22:30 Uhr findet die 3D-Laser-Show am Königsbau statt. Nach der ersten halben Stunde zeigen sich die Besucherinnen und Besucher begeistert von dem Lichtschauspiel. Die CIS rechnet bei gutem Wetter mit bis zu 200.000 Besucherinnen und Besuchern.

Lichtspiel in Stuttgart kommt gut an bei den Besuchern

Bereits vor 18 Uhr sicherten sich die ersten Besucherinnen und Besucher einen guten Platz vor dem Königsbau. Sandra und Frank Hofmann fanden die 3D-Laser-Show schon letztes Jahr gut. Sie freuen sich auf das "Spektakel", so Sandra Hofmann.

Es ist generell schön, wenn die Stadt so etwas macht. Das ist ein Anziehungspunkt, in die Innenstadt zu kommen.

Als es losgeht, zücken viele die Handys und machen Fotos oder Videos. Begleitet von Musik erscheint der Königsbau in bunten Farben und Mustern. Zuschauer Frank Januschowski beschreibt die Installation als "genial" und "sehr gelungen". Renate Haase könnte dem Lichtspiel stundenlang zusehen.

Wunderschön! Wie im Phantasialand. Das kann ruhig jedes Jahr stattfinden.

Auch für Kinder ist es ein Highlight. Marianne Härle ist mit ihrer Tochter Sophie extra zur Laser-Show gekommen. Strahlend sitzt Sophie auf den Schultern ihres Vaters und beobachtet das Lichtschauspiel.

Der Königsbau erleuchtet in unterschiedlichen Farben und Mustern. Die 3D-Laser-Show wird begleitet von Musik und kam nach der ersten halben Stunde sehr gut bei den Besucherinnen und Besuchern an. SWR Frederike Hagedorn

Kostenlose Nutzung der P+R-Anlagen zur Einkaufsnacht

Für die lange Einkaufsnacht bietet die Stadt Stuttgart zusätzliche Park & Ride-Anlagen (P+R) zur kostenlosen Nutzung an. So soll eine hybride Anreise aus Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln gefördert werden. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Stuttgart stehen den Besucherinnen und Besuchern dadurch 2.500 Parkplätze im Stadtgebiet zur Verfügung, von denen sie auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen können. Das soll den Parkdruck in der Innenstadt verringern.