Sobald die Lichter angehen, werden die Augen der Besucherinnen und Besucher groß: Die "Leuchtenden Traumpfade" des Blühenden Barocks begeistern auf mehr als zwei Kilometern.

Solange es hell ist, lässt sich die Magie der "Leuchtenden Traumpfade" in Ludwigsburg nur erahnen. Zu dieser Zeit startet Tim Förster seinen Arbeitstag auf dem Gelände des Blühendes Barocks. Er ist Veranstaltungstechniker und dafür verantwortlich, dass pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit alles bereit ist. "Es geht immer was kaputt, die Kinder fassen was an - kann man ihnen ja auch nicht übel nehmen, wir waren alle mal klein und neugierig."

Laser bei den Leuchtenden Traumpfaden SWR

Das Blühende Barock leuchtet

36 Lichtinstallationen sind entlang der "Leuchtenden Traumpfade" dieses Jahr verteilt. Kurz bevor es dämmert, schaltet Tim Förster Leuchtstrahler, Nebelmaschinen, Laser und Projektoren ein. Auch Musik und Klänge sind dann durch den Park zu hören. "Wir erzählen quasi das Märchen der Traumpfade", erklärt er. "Es fängt im Märchengarten an und endet mit den Bildern zum Träumen im Nordgarten."

Leuchtende Traumpfade

Ein Traumpfad durch den Märchengarten

Denn zum ersten Mal ist dieses Jahr auch der Märchengarten mit von der Partie. So können Besucherinnen und Besucher insgesamt 2,5 Kilometer entlang der "Traumpfade" schlendern. An den meisten Wochenenden gibt es zusätzliche Events wie Feuershows oder Schwarz-Licht-Pit-Pat, eine Kombination aus Minigolf und Billard. Auch ein Teil der Kürbis-Ausstellung leuchtet auf den "Traumpfaden".

Leuchtende Kürbise sind Teil der Lichtinstallationen SWR

Geöffnet bis Anfang Dezember

Sobald es dunkel ist, werden dann die Augen der Menschen groß: "Es ist ganz beeindruckend", erzählt ein Besucher dem SWR. "Für die Kinder ist es ein besonderes Erlebnis", erklärt eine Mutter. Auch Tim Förster freut sich über die Lichter: "Das, was man davor nur auf dem Papier gesehen hat, jetzt in der Natur zu sehen - und es funktioniert so, wie man sich das vorgestellt hat, ist einfach schön."

Bis zum 1.Dezember finden die "Leuchtenden Traumpfade" zum Einbruch der Dunkelheit im Blühenden Barock statt.